Amici 20/ Anticipazioni 7 gennaio 2021: inizia la corsa al serale!

Amici 20, anticipazioni doppio pomeridiano di oggi, 7 gennaio 2021

Amici 20 torna finalmente in onda. In un primo momento si è pensato che la prima data utile per rivedere i concorrenti di questa edizione fosse il 9 gennaio 2021 ma, a quanto pare, non è andata così e proprio come Uomini e donne che tornerà in onda oggi. L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio a Canale5 e poi su Italia1, al solito orario ovvero con la fascia pomeridiana alle 16.10 e poi alle 19.00 su Italia1. Sarà a quel punto che cercheremo di capire come sarà il rientro a scuola dei ragazzi che in questo mese sono rimasti un po’ in sordina e hanno avuto la possibilità di tornare a casa per le vacanze per poi ritornare in casetta. Come sono cantanti e ballerini al loro ritorno? Quali sono le loro intenzioni? Le risposte arriveranno solo oggi pomeriggio quando Amici 20 tornerà in onda con brani e coreografie da preparare in vista del pomeridiano di sabato quando i ragazzi sono chiamati a gestire il loro banco e difenderlo da attacchi e sfide.

Arianna di nuovo sotto accusa ad Amici 20?

Sullo sfondo rimangono le questioni rimaste in sospeso a cominciare da Arianna scaricata da Rudy Zerbi e accolta da Arisa che continua a regalare voti ai suoi ragazzi, almeno a detta del suo collega, la cantante compresa. Il suo destino nella scuola è in bilico anche se ha già vinto la sua sfida e ha ottenuto il sì per rimanere al suo banco, cosa ne sarà di lei adesso che la corsa al serale prenderà il via dopo i pomeridiani che vedremo oggi pomeriggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA