Amici 20/ Anticipazioni oggi, 1 dicembre 2020: Arianna squalificata o in sfida?

Amici 20, anticipazioni puntata oggi, 1 dicembre 2020

Amici 2020 torna in onda oggi pomeriggio per un nuovo pomeridiano su Italia1, intorno alle 19.00 circa, dopo che ieri è andato in onda l’ultimo spezzone, o almeno si spera della puntata di sabato scorso. Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Arisa e Lorella Cuccarini hanno avuto modo di parlare e di esprimere i propri giudizi sui loro ragazzi e non solo. Ma cosa vedremo oggi? Le anticipazioni rivelano che al centro di tutto ci sarà Arianna Gianfelici. Sabato scorso Rudy Zerbi ha deciso di tenersi la maglia e non confermare il suo banco all’interno della scuola per via del suo comportamento. Se è riuscito a passare sul famoso giorno che la cantante ha passato a letto, non saprà fare lo stesso adesso che la giovane ha pensato bene di andare oltre sfidandolo anche nella preparazione e nella decisione dei pezzi.

Arianna squalificata o in sfida? La cantante piange dopo la decisione di Rudy Zerbi e…

Come se non bastasse anche il vocal coach di Arianna Gianfelici si è lamentato un po’ del suo comportamento fatto di lamentele continue ed è questo che ha spinto Zerbi a non confermarla sospendendo il suo giudizio. Lasciato lo studio Arianna si è rifugiata in casetta dove si è lasciata andare alle lacrime certa che per lei potrebbe presto cadere il sipario sulla sua avventura ad Amici 2020. Ma cosa ne sarà di lei adesso? I fan sono convinti che alla fine il prof opterà per una sfida perché questo è solo un modo per svegliarla un po’ e farle capire che non le è tutto dovuto. Andrà davvero così per lei oggi pomeriggio o dovrà lasciare la scuola?



