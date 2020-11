Amici 20/ Anticipazioni oggi, 17 novembre: la classe è formata, Arianna e Giulia…

Amici 20, anticipazioni oggi, 17 novembre: la classe è formata

La settimana in compagnia di Amici 20 è iniziata già ieri pomeriggio con il pomeridiano che è sbarcato su Italia1 intorno alle 19.00 (orario molto simile al daily di X Factor) ma lasciando i fan del talent a bocca asciutta. In molti si sono lamentati per via dell’orario un po’ troppo ridotto dicendosi un po’ malinconici dei tempi in cui Amici andava in onda su Real Time con la formula ormai nota e consolidata. Purtroppo sembra che dovremo accontentarci di questo almeno per un mese fino a quando poi il programma andrà in pausa per le feste natalizie permettendo ai ragazzi, quest’anno chiusi in casetta per via dell’emergenza Coronavirus, di tornare a casa. Il programma entra quindi nel vivo con la classe ormai formata (gli ultimi tre banchi sono stati assegnati ieri) e con il pubblico già pronto a votare per i propri preferiti.

Arianna e Giulia già preferite sui social, saranno loro le prime star di Amici 20?

In cima alle classifiche di Amici 20, almeno quelle social, ci sono Arianna e Giulia. La prima è la cantante che ha pianto in attesa della sua esibizione, quella che si è presentata con il cerchietto alla Giulia De Lellis per poi liberarsene. La seconda, invece, è la ballerina che ha tremato a lungo prima di capire quale era il suo destino nella scuola di Maria de Filippi. Le due hanno conquistato tutti in simpatia e in dolcezza, ma davvero sono le più brave di questa edizione? Oggi pomeriggio inizieranno le lezioni nella scuola e capiremo cosa ne è stato delle due.



