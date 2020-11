Amici 20/ Anticipazioni oggi, 19 novembre 2020: Arisa protagonista con..

Amici 20, anticipazioni oggi, 19 novembre

Amici 20 ci aspetta ogni pomeriggio su Italia1 con un intenso e nuovo pomeridiano che, in onda alle 19.00, continua a raccontare la vita dei nuovi ragazzi dentro la scuola che è diventata un po’ come la casa del Grande Fratello. I ragazzi dovranno rimanere nella casa e ridurre al minimo i contatti con l’esterno per via della pandemia in corso e questo significa che dovranno organizzarsi anche per le pulizie e la cucina. Nella scuola hanno preso il via le prime lezioni e proprio Martina si è svegliata all’alba per presentarsi al meglio alla sua prima lezione di classico alla sbarra e poi per il suo incontro con Lorella Cuccarini. Proprio parlando con lei ha raccontato della sua vita, del suo non rapporto con la madre e della morte del padre.

Arisa protagonista di Amici 20 nel nuovo pomeridiano?

Anche oggi Amici 20 tornerà in onda con un nuovo pomeridiano in cui sentiremo ancora parlare di lezioni e, molto probabilmente, della classe di canto e dei suoi protagonisti. Al momento non sappiamo ancora chi si racconterà e cosa sentiremo dire ma sicuramente potrebbe essere proprio la dolce Arisa ad incontrare qualcuno dei suoi ragazzi proprio in quanto nuova arrivata nel programma. Maria de Filippi continuerà a fare la voce fuori campo per raccontare la storia dei nuovi concorrenti di Amici 20 e anche dei protagonisti di questa edizione mentre il sabato si avvicina e con esso anche le sfide singole a cui i ragazzi saranno chiamati per vedere salvo il loro banco. Come finirà per loro?



