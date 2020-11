Amici 20/ Anticipazioni oggi, 20 novembre 2020: Arianna Gianfelici espulsa?

Amici 20, anticipazioni oggi, 20 novembre 2020

Amici 20 torna in onda oggi pomeriggio, su Italia1, alle 19.00, con un nuovo pomeridiano, l’ultimo prima dell’appuntamento di domani del sabato pomeriggio in cui i ragazzi dovranno occuparsi di salire sul palco, tra balli e canti, per tenere saldo il loro banco nella classe. Chi riuscirà a farlo e chi no? In questi giorni si è visto davvero poco di prove e ballo e il pomeridiano di Italia1 punta molto sulle emozioni e poco su quello che i ragazzi fanno davvero in aula tra una lezione e l’altra, ma ieri è successo qualcosa di sgradevole che potrebbe portare una di loro (o forse due) al cospetto dei professori per un provvedimento disciplinare che potrebbe farli uscire dalla scuola rinunciando già al sogno. A finire sotto la lente è stata Arianna Gianfelici rea di aver infranto le regole passando l’intera giornata a letto mancando alla lezione di ginnastica e poi rimanendo indifferente ai continui richiami dei ragazzi. Anche nel pomeriggio è rimasta a letto fingendo di sentirsi male ma dopo aver passato tutta la notte al telefono, come finirà per lei?

Esa racconta la sua storia e salta la lezione ad Amici 20 ma…

Anche Esa potrebbe finire nei guai perché assente ad una lezione ad Amici 20 ma poi si è subito scusando ammettendo di aver sbagliato lui a scrivere sul suo libricino la lezione con un orario sbagliato. Sarà vero oppure no? Al momento sembra che per lui tutto vada bene e non dovrebbero esserci conseguenze per il suo comportamento ma molto dipenderà dalla vera causa della sua assenza a lezione. Lui e Arianna finiranno nei guai domani pomeriggio?



