Amici 20/ Anticipazioni oggi, 23 novembre 2020: Kika, Letizia e Giulio sotto esame…

AMICI 20, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 23 NOVEMBRE 2020: TRE CANTANTI SOTTO ESAME?

Finalmente si inizia a fare sul serio, o almeno si spera, visto che nella scorsa settimana il pomeridiano di Amici 20 ci ha regalato solo le storie personali dei ragazzi di questa edizione. In molti non hanno apprezzato tanto gossip e poca sostanza, ma sembra proprio che da oggi tutto cambierà perché a finire sotto esame, se così possiamo dire, saranno Kika, Letizia e Giulio, i tre cantanti a cui Arisa ha voluto dare un’occasione, il suo banco. Come annunciato sui profili social del talent show di Maria De Filippi, sembra che i tre sono chiamati a gestire il proprio banco e mostrarsi in tutto il loro splendore davanti alla neo maestra di canto, ci riusciranno? Sui social si legge: “Per Kika, Letizia e Giulio un solo obiettivo: convincere la propria prof @arisamusic e riconfermare la maglia di #Amici20! Meritano di continuare il loro percorso nella scuola? Non perdete l’appuntamento con il DAYTIME dal lunedì al venerdì alle 19.00 su Italia 1 per scoprilo”.

ARISA PROMUOVE KIKA, LETIZIA E GIULIO?

La stessa Aria ha risposto “penso di sì” lasciando intendere che forse i suoi tre cantante continueranno a rimanere nella scuola di Amici 20, almeno per ora. Chi ha seguito il pomeridiano nei giorni scorsi ha avuto modo di conoscere Kika che ha ricevuto in casa un pacco in arrivo dalla sua famiglia, in cui c’è l’orsacchiotto con il quale è cresciuta e che teneva stretto sempre, anche in questo momento in cui è costretta lontano da tutti e tutto ma, soprattutto, di vivere di musica. La bella cantante è già esplosa in lacrime nei giorni scorsi in sala prove parlando di bullismo e delle sue insicurezze, sarà lei la sorpresa di questa edizione?



