Amici 20/ Anticipazioni oggi, 26 novembre 2020: Leonardo a rischio, Arisa si vendica?

Amici 20, anticipazioni puntata oggi, 26 novembre 2020

Amici 20 entra nel vivo e finalmente si lava via quella patina da people show degli inizi e facendo venire a galla sua verve macchinosa e litigiosa. A finire nel mirino è Leonardo La Macchia, cantante di Rudy Zerbi finito nel mirino di Arisa, la maestra a cui ha detto di no optando per l’ex produttore. Proprio nella puntata di ieri Aria ha incontrato uno dei ragazzi che si sono esibiti a inizio di questa settimana sognando un posto nella scuola e finalmente ecco ritornarne uno, Gregory, un cantante che trova molto interessante e completo, così tanto da spingerlo ad affrontare al meglio una sfida con Leonardo con la speranza di vincere e togliere così un concorrente a Rudy a favore della sua squadra. Arisa ci ha tenuto anche a precisare che non lo fa per ripicca ma le risatine di Leonardo lasciano pensare che ci sia qualcosa sotto, il primo scontro per sabato è servito?

Cosa vedremo oggi pomeriggio su Italia1?

Amici 20 torna in onda oggi pomeriggio, alle 19.00, su Italia1, con nuove cose da vedere. Dopo il post puntata di sabato che abbiamo visto nei primi giorni della settimana, adesso si inizia a fare sul serio pensando a quello che si può mettere insieme per il pomeridiano di sabato. Toccherà a qualche ballerino fare i conti con i propri insegnanti. Alessandra Celentano non ha ancora scelto un ballerino tutto suo, cosa succederà adesso quando questa occasione si paleserà? Chiederà la sfida con altri ragazzi già nella classe? Sarà Rosa la sua vittima?



