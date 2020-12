Amici 20, anticipazioni oggi, 9 dicembre: il pomeridiano raddoppia e sbarca anche su Canale5

Amici 20 torna in onda anche oggi con una novità importanti. I giovani talenti della neo classe del talent show di Maria de Filippi si preparano a sbarcare in una piccola striscia pomeridiana anche su Canale5. A quanto pare la decisione è stata presa dai vertici Mediaset e della stessa Fascino per via di quello che è successo in queste prime settimane di programmazione del pomeridiano di Italia1. Nonostante la strategia delle lacrime, delle storie commoventi e degli scontri, gli ascolti non sono mai stati buoni e, anzi, sono addirittura peggiorati. Proprio per questo si è pensato di ritagliare un piccolo spazio per il programma su Canale5 tutti i giorni alle 16.10 circa per la gioia di chi era abituato a vederlo e che seguiva il pomeridiano molto più volentieri su Real Time. Le cose miglioreranno?

I ragazzi di Amici 20 pronti per il nuovo pomeridiano di sabato?

In questi giorni di festa Amici 20 è andato in onda con una serie di pomeridiani dedicati ai percorsi dei ragazzi e a quello che non è andato in onda nel pomeridiano di sabato su Canale5, cosa succederà oggi? Sembra che finalmente rivedremo i ragazzi pronti a provare quelli che saranno i pezzi e le coreografie che porteranno sul palco della puntata di sabato, una delle ultime della stagione visto che poi i ragazzi andranno in panchina per la pausa natalizia. Cosa succederà e chi riuscirà a tornare a casa ancora con la maglia di Amici 20 e chi, invece, dovrà rinunciarci? Arianna è ancora in bilico e questo sarà uno dei temi del prossimo pomeridiano.



