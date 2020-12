Amici 20/ Anticipazioni pomeridiano di oggi, 15 dicembre: Martina gelosa di…

Amici 20, anticipazioni pomeridiano di oggi, 15 dicembre

Amici 20 torna in onda anche oggi pomeriggio con un altro doppio pomeridiano, uno su Canale5, poco dopo le 16.10, e uno su Italia1 alle 19.00. A differenza di quanto è successo la scorsa settimana, forse reduci da polemiche e ascolti colati a picco, sembra proprio che in questi giorni non rimarremo fermi a lungo sul pomeridiano di sabato ma già da ieri abbiamo avuto modo di capire cosa è successo con l’ingresso in casetta di Enula, per il canto, e Tommaso, per il ballo. La bella Martina sembra soffrire un po’ la presenza della cantante perché ha notato in Aka7even un certo imbarazzo nel guardarla e sentirla e questo ha causato un po’ di gelosia. I due hanno avuto modo di parlare della cosa e un po’ chiarirsi ma sicuramente le due avranno modo di convivere e un po’ gestire questa situazione all’interno della casetta. Dall’altro lato c’è Tommaso, felice di essere entrato ad Amici tanto da chiamare la madre per l’annuncio ufficiale.

Riccardo, Arianna ed Evandro protagonisti di oggi?

Cos’altro vedremo oggi pomeriggio ad Amici 20? I singoli di Leonardo e Sangiovanni sono già usciti e possono essere scaricati per la gioia dei due cantanti, i primi della scuola ad avere i loro lavori già sul mercato. Ma cosa vedremo nella puntata di oggi di Amici 20? A quanto pare si tornerà in sala prove e dopo le reazioni di alcuni cantanti e dei nuovi arrivati, sarà di nuovo la volta dei soliti noti tornare ad essere protagonisti. Dopo le polemiche dei giorni scorsi legate ad Evandro, Riccardo e Arianna, come andrà a finire per loro quando dovranno incontrare i professori nel nuovo pomeridiano? Cosa avranno da dire vecchi e nuovi professori ai ragazzi che continuano a rimanere in bilico in questa situazione? Lo scopriremo solo in questi giorni, in quella che potrebbe essere l’ultima settimana di programmazione del programma prima della pausa natalizia.



