Amici 20/ Anticipazioni puntata 24 novembre 2020: scopriremo il destino di Deddy?

AMICI 20, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 24 NOVEMBRE 2020

Amici 20 si avvia verso la metà della settimana e questo significa che presto sentiremo parlare del nuovo pomeridiano di sabato pomeriggio. Il programma di Maria de Filippi continua a tenerci compagnia alle 19.00 tutti i giorni su Italia1 ed è proprio qui che ieri sera abbiamo potuto ascoltare e vedere i nuovi potenziali concorrenti pronti ad ottenere un banco nell’edizione in corso. L’unica a non aver assegnato ancora il suo banco è Alessandra Celentano mentre gli altri sono già a lavoro con i propri pupilli, gli stessi che sono confermati nella loro totalità proprio sabato scorso. I tre di Arisa hanno trovato conferma ieri pomeriggio e sono quindi rientrati nella scuola ma chi li seguirà?

UN NUOVO CONCORRENTI AD AMICI 20?

Ieri pomeriggio si sono esibiti anche Alessandra, Kiddo, Gregor e Deddy. I quattro si sono esibiti davanti ai professori che li hanno giudicati scrivendo i loro commenti sui fogli ritirati poi dalla produzione e solo dopo la puntata i ragazzi conosceranno le loro parole e, quindi, anche il loro giudizio. Uno di loro riuscirà ad entrare nella scuola di Maria de Filippi oppure no? La verità potrebbe arrivare per loro oggi pomeriggio nel nuovo pomeridiano di Amici 20 insieme al ritorno di ballerini e cantanti in casetta per affrontare il post puntata e, soprattutto, l’inizio della nuova che li porterà alla seconda puntata. Cosa succederà a quel punto? Ci saranno commenti a caldo che stuzzicheranno un po’ il gossip e le liti tra i partecipanti di Amici 20?



