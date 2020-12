Amici 20/ Anticipazioni puntata oggi, 10 dicembre: scoppia la polemica sui social!

Amici 20, anticipazioni puntata oggi, 10 dicembre

Amici 20 torna in onda oggi pomeriggio con un altro doppio pomeridiano prima su Canale 5, intorno alle 16.10 circa, e poi su Italia1 alle 19.00. Tutti sperano che adesso che X Factor 2020 è alla fine così come il suo daily in onda poco più tardi delle 19.00, gli ascolti tv di Amici 20 migliorino, ma sarà davvero così? Al momento i ragazzi sembrano un po’ spenti e non ci sono molte personalità di spicco sedute tra i banchi ma questo non vuole dire che quando le cose si faranno serie, a partire da gennaio, non conosceremo meglio le loro qualità come accade proprio in ogni edizione. Ma cosa succederà oggi ad Amici 20? Ancora una volta ci troveremo alla fine del pomeridiano iniziato sabato con le ultime esibizioni e il ritorno in casetta dei ragazzi che avranno così modo di commentare quanto è accaduto e dirsi qualcosa che ancora non si sono detti.

Ad Amici 20 scoppia la polemica sui social!

Il pubblico del programma, intanto, sui socal insorge e scoppia la polemica. Sono tanti i commenti negativi all’ultimo post pubblicato sui profili ufficiali di Amici 20 e tutto perché siamo ormai a giovedì, oggi ci sarà la nuova registrazione, e in tv dobbiamo ancora vedere e capire come è finito il pomeridiano di sabato scorso. E mai possibile un ritardo del genere? Le feste e il lungo ponte non hanno aiutato la messa in onda ma siamo sicuri che oggi, con la doppia puntata, ci sarà finalmente un cambio di direzione. Dall’altro lato rimangono quindi le reazioni di Arianna e di Riccardo a quello che è successo in passato, cosa ne sarà dei ragazzi?



