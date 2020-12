Amici 20/ Anticipazioni puntata oggi, 11 dicembre: Letizia in crisi, lacrime e…

AMICI 20, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 DICEMBRE

Crisi nella scuola di Amici 20 a poche ore dalla nuova puntata pomeridiana con Maria De Filippi. La permanenza nel talent show è sempre più difficile per i ragazzi che, ogni settimana, devono dimostrare di meritare la maglia che gli è stata assegnata. Sono pochi gli allievi che godono dell’appoggio totale di tutti i professori e, tra questi, non c’è sicuramente Letizia che è entrata nella scuola grazie ad Arisa. Dopo Anna Pettinelli che la considera più adatta a fare musical, anche Rudy Zerbi ha deciso di metterla alla prova mettendola in sfida con Enula, una ragazza che con il suo talento ha già messo in crisi Letizia che, in lacrime, confessa ai compagni di aver paura di lasciare la scuola considerando Enula un passo avanti essendo una cantautrice.

ARIANNA GIANFELICI ANCORA IN BILICO?

La paura di lasciare la scuola non riguarda solo Letizia che teme la sfida contro Enula, ma anche Arianna Gianfelici la cui posizione nella scuola continua ad essere in bilico. La cantante non è ancora riuscita a riconquistare la fiducia di Rudy Zerbi che potrebbe decidere di abbandonarla come ha fatto con Evandro. Chi, invece, non corre alcun rischio è sicuramente Giulia. La ballerina che è entrata nella scuola per Veronica Peparini, gode dell’appoggio anche di Lorella Cuccarini, ma anche di Alessandra Celentano che la considera una delle migliori ballerine della scuola. Non rischia neanche Samuele, mentre tra i ballerini, continuano ad essere in bilico Rosa, Martina, ma anche Riccardo che la Cuccarini avrebbe voluto mettere già in sfida.



