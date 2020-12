Amici 20/ Anticipazioni puntata oggi, 16 dicembre 2020: si torna a ballare!

Amici 20, anticipazioni puntata oggi, 16 dicembre 2020

Amici 20 torna in onda oggi pomeriggio per un altro doppio pomeridiano a cominciare da quello di Canale5 in onda intorno alle 16.10, e quello poi su Italia1 intorno alle 19.00. Al momento i social tacciono su quello che andrà in onda oggi ma dopo la larga parte dedicata al canto ieri pomeriggio con il giudizio di Arisa suAka7Even che alla fine lo ha messo in sfida nonostante il parere contrario del pubblico e anche dei suoi colleghi che nella casetta hanno avuto un po’ da ridere su questa decisione. Quello che è certo è che il programma tornerà in scena proprio giovedì con una nuova registrazione per quello che potrebbe essere l’ultimo pomeridiano di quest’anno ovvero quello in onda il 19 dicembre su Canale5, cosa succederà a quel punto e chi finirà per lasciare la scuola prima che sia troppo tardi?

Si torna a parlare di Martina e gli altri ballerini?

I fan di Amici 20 sono pronti di tornare in sala ballo per cercare di capire cosa ne sarà Martina, Riccardo e Giulia. I tre hanno già avuto modo di farsi notare nel programma nei giorni scorsi e se qualcuno lo ha fatto in bene, vedi Giulia che continua ad avere l’approvazione di tutti, altri lo hanno fatto in peggio. Riccardo in un primo momento si è fatto sgridare dalla maestra Cuccarini e in un secondo ha addirittura perso la sfida rischiando il posto nella scuola salvo poi essere salvato dalla sua insegnante. Come finirà adesso che tornerà in scuola come uno “salvato” per il rotto della cuffia?



© RIPRODUZIONE RISERVATA