Amici 20/ Anticipazioni puntata oggi, 18 dicembre 2020: prime coppie nella casa?

Amici 20, anticipazioni puntata oggi, 18 dicembre 2020

Amici 20 torna in onda oggi pomeriggio con un nuovo doppio pomeridiano, uno degli ultimi di questo anno perché presto arriverà la pausa natalizia e i ragazzi torneranno a casa propria. I ragazzi di Amici 20 dovranno combattere fino alla fine per tenersi stretta la maglia e il loro banco nella scuola in vista delle vacanze che aiuteranno a ricaricare un po’ le pile e a tornare di nuovo in pista da gennaio. Alla fine sembra proprio che le anticipazioni della prossima puntata in onda sabato pomeriggio prospettano novità importanti per tutti e, soprattutto, buone notizie, visto che cantanti e ballerini di questa edizione, anche quelli in bilico, alla fine saranno riconfermati dai propri insegnanti e potranno così tirare avanti almeno per un altro po’ per poi entrare nell’ultima fase della vita nella scuola in vista del serale in onda in primavera.

Prime coppie nella casa di Amici 20?

Cosa succederà nei due pomeridiani di oggi di Amici 20? Sicuramente si tornerà in sala prova e, sicuramente, si tornerà in casetta dove sembrano essere nati i primi amori. In particolare, nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di vedere insieme Martina e Aka7even. La ballerina era gelosa della nuova cantante entrata nella scuola e tutto perché sapeva conoscere bene la sua canzone. Lui ha tranquillizzato la bella sarda che alla fine, ha ceduto al fascino del cantautore. Dall’altra parte abbiamo Giulia. La bella ballerina sembra pronta a mettere da parte Sebastian a favore di Sangiovanni che in questi giorni sembra molto vicino a lei tanto da stringerla e confidarsi un po’. L’infatuazione per il ballerino professionista è già passata?



