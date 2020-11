Amici 20/ Anticipazioni puntata oggi, 25 novembre 2020: delusione e lacrime dopo…

Amici 20, anticipazioni puntata oggi, 25 novembre 2020

Amici 20 torna in onda oggi pomeriggio su Italia1 continuando a raccontare le storie dei ragazzi di questa edizione ma, soprattutto, quello che è il loro stato d’animo dopo l’esibizione e i giudici ricevuti sabato pomeriggio durante la loro prima puntata al centro dello studio. Il pomeridiano si è concluso ufficialmente lunedì sera su Italia1 e i ragazzi ieri hanno avuto modo di commentare a caldo alcuni giudizi che più li hanno colpiti e, in particolare, Rosa ha avuto modo di sfogarsi un po’ riguardo al giudizio di Alessandra Celentano che non la trova una ballerina in quanto con zero tecnica, o quasi, e lo stesso ha fatto Kika colpita dal giudizio di Rudy Zerbi che l’ha trovato un po’ fuori luogo e lontana dallo spirito della canzone che doveva essere intensa e disperata. Ma cosa succederà oggi pomeriggio?

Cosa succederà nel pomeridiano di oggi di Amici 20?

A questo punto il pomeridiano di Amici 20 tornerà in onda oggi pomeriggio, su Italia1, sempre alle 19.00, per mettere insieme le altre reazioni dei ragazzi e, soprattutto, quello che inizieranno a provare e organizzare per la puntata che andrà in onda sabato pomeriggio su Canale5. Presto per il programma arriverà la pausa di Natale e quindi i ragazzi avranno un po’ modo di recuperare un po’ di ossigeno e ripensare ai loro piani in questo loro percorso, ma chi riuscirà ad affrontare le vacanze sicuro di avere ancora il proprio banco nella scuola? Sicuramente sabato arriveranno i primi scossoni soprattutto quando capiremo se i nuovi talenti che si sono esibiti sabato riusciranno ad ottenere un banco oppure no.



