Amici 20/ Anticipazioni registrazione e puntata 9 gennaio: due eliminazioni e…

Oggi 7 gennaio 2021 è stata registrata la puntata speciale di Amici 20 che andrà in onda sabato pomeriggio, 9 gennaio, su Canale 5. Stando a quanto svelato dalle anticipazioni de Il Vicolo delle news, la puntata ha avuto inizio con Fabrizio Moro che oltre ad esibirsi ha annunciato che a breve inizierà le riprese di un film. L’attenzione si è poi spostata sulla sfida richiesta da Rudy Zerbi agli allievi di Arisa. Proprio a quest’ultima è stata affidata la scelta dell’allievo da schierare contro Ibla, ma Arisa non se l’è sentita di decidere e ha lasciato l’onere a Zerbi. Il prof ha così deciso che a sfidare la ‘sua’ Ibla fossero tutti e tre gli allievi: Raffaele, Kika e Arianna. Ibla vince già alla prima sfida, aggiudicandosi uno dei tre banchi. Alla fine l’eliminazione ricade su Kika, che lascia lo studio in lacrime.

Amici 2020 registrazione: la sfida di Riccardo, brutto colpo per SaGiovanni

Le sfide in questo speciale di Amici non finiscono qui. Anche Riccardo è stato messo in sfida per un provvedimento disciplinare e deve vedersela con Alessandro, un ballerino classico. Purtroppo anche in questo caso è l’esterno che ha la meglio: Riccardo deve dunque abbandonare la scuola definitivamente. Si va allora avanti con le esibizioni di alcuni allievi per produzioni o uscite radiofoniche. SanGiovanni canta la sua ‘Lady’, prodotta da Kef. Evandro e Akaseven invece si esibiscono cantando i loro inediti davanti ad un rappresentante di Radio 105 adibito a decidere se verranno trasmessi nella sua radio. Akaseven passa mentre l’inedito di Evandro, Guacamole, no. Infine proprio Akaseven e SanGiovanni si esibiscono di fronte ai rispettivi professori, ma il secondo non riceve la maglia da Zerbi, finendo a rischio.



