Amici 20/ Anticipazioni registrazione e puntata del 17 dicembre: Arianna si salverà?

Amici 20, anticipazioni registrazione e puntata del 17 dicembre

Amici 20 tornerà in onda domani pomeriggio con quella che potrebbe essere l’ultima puntata di questa edizione. Il programma di Maria de Filippi chiuderà i battenti per la consueta pausa natalizia ma alla fine dovrà fare i conti con nuove sfide e possibili eliminazioni ad un passo dai saluti. La puntata in onda sabato 19 dicembre è stata già registrata ieri pomeriggio e quindi i risultati delle sfide annunciate durante i pomeridiani di questa settimana hanno già avuto luogo. Chi ha seguito il programma sa bene che i ragazzi sono finiti nei guai per via delle pulizie assenti, o quasi, nella casona dove stanno vivendo per via del Coronavirus e per evitare quindi spostamenti e rischi di contagio, Maria con una lettera comunicherà ai ragazzi che le pulizie vanno fatte e che per questa volta in sfida ci sono finiti sfida Aka7even, Rosa, Arianna e Riccardo.

Arianna di nuovo in sfida con buona pace di Arisa?

Tutti e quattro finiranno in sfida con tutto quello che questo significherà soprattutto per Arianna e Riccardo che sono già stati spesso messi in discussione ad Amici 20. Secondo le anticipazioni sembra che la bella cantante alla fine riuscirà a spuntarla ma Arisa era pronta a proteggerla, cos’altro succederà? L’appuntamento intanto è fissato per oggi pomeriggio con un altro doppio pomeridiano in cui sentiremo ancora parlare dei ballerini della scuola alle prese con la preparazione con le coreografie da presentare sabato in puntata. Il nuovo arrivato Tommaso riuscirà a conquistare la sua prof? A quanto pare le anticipazioni non fanno pensare a niente di buono soprattutto per quello che succederà sabato pomeriggio, rischia già l’eliminazione?



