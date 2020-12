Amici 20/ Anticipazioni registrazione puntata 5 dicembre 2020: Arianna squalificata?

Amici 20, anticipazioni registrazione e puntata 5 dicembre: Arianna squalificata?

Scoppia la bufera su due concorrenti di Amici 20 e, in particolare, su Arianna ed Evandro. Saranno loro i protagonisti del pomeridiano di domani visto che le prime anticipazioni sulla registrazione di ieri pomeriggio ha rivelato che proprio i due cantanti saranno sconvolti dalla bufera, ma perché? Chi ha seguito il programma sa bene in che condizioni versa la bella Arianna. La cantante rea di aver passato una giornata a letto e poi una notte al cellulare e di aver fatto capricci alle prove con la sua vocal coach sui brani che Rudy le ha assegnato, si è beccata la ramanzina sabato scorso e il giudizio del suo professore è rimasto sospeso così come la sua felpa. La cantante ha pianto tanto per questo in settimana e si è impegnata appena le è stato possibile tornare in sala canto, ma le prime anticipazioni del pomeridiano di domani lasciano intendere che non sarà così facile per lei rimettere le mani sulla maglia e ancora una volta Rudy Zerbi la rimanderà in casetta senza la felpa. Squalifica per lei? Sembra proprio di no, almeno non per il momento.

Scoppia la bufera su Evandro ad Amici 20

Dall’altro lato c’è Evandro. Il cantante di Rudy Zerbi è finito sotto la lente per via di alcune dichiarazioni che ha fatto sui brani che doveva cantare e sui rispettivi artisti, primo tra tutti Samuele Bersani, ed è stato per questo che il suo professore ha deciso di mollarlo in corsa dicendo che per lui può andare via dalla scuola. A salvarlo, almeno per ora, ci hanno pensato Arisa e Anna Pettinelli anche se le due si sono dette arrabbiate con lui. Ma cos’altro succederà e cosa vedremo in puntata? Sembra che quello che Evandro ha detto ai danni di Bersani sarà tagliato nella puntata di domani, non ci rimane che seguire il pomeridiano di oggi per capire se scopriremo qualcosa di più oppure se la bomba scoppierà domani pomeriggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA