Amici 20/ Anticipazioni ultima puntata oggi, 22 dicembre 2020: pausa natalizia!

Amici 20, anticipazioni ultima puntata oggi, 22 dicembre 2020

Amici 20 chiude i battenti, almeno per questo 2020. I ragazzi hanno ottenuto il loro banco, hanno combattuto per tenersi stretta la maglia della scuola e, alla fine, sono riusciti nell’intento di rimanere nella scuola, almeno per il momento. Le vacanze natalizie faranno il resto visto che in questi giorni Arianna e i compagni avranno modo di pensare un po’ a quello che hanno combinato in queste prime settimane mettendo un po’ in subbuglio la scuola e, in particolare, la vita di Rudy Zerbi che non ha gradito alcune cose che ha visto fare e che ha sentito dire ai nuovi arrivati. Fatto sta che Arisa sembra pronta a salvare tutti per dare un’occasione ai ragazzi che il suo collega manda via o tratta male e la tensione è arrivata alle stelle soprattutto nell’ultima puntata in onda sabato scorso.

Arriva la pausa natalizia e poi?

Ma come finirà per i nuovi ragazzi di Amici 20? E’ ancora presto per scoprirlo perché solo a gennaio avranno modo di rimettersi in gioco per mettersi a lavorare per la fase del serale che andrà in onda poi la prossima primavera. In molti andranno avanti, altri ancora miglioreranno proprio dopo il periodo natalizio come è successo in passato, altri ancora molleranno la presa e verranno mandati via, fatto sta che oggi andrà in onda un nuovo pomeridiano su Italia1 alle 19.00 per chiudere questo 2020 con una puntata natalizia in cui i ragazzi saluteranno il pubblico per rimandare tutto al nuovo anno. Non sappiamo ancora quando Amici 20 tornerà in onda ma sembra che la prima cosa che vedremo potrebbe essere il pomeridiano del sabato giorno 9 gennaio.



