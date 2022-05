Amici 20, Deddy e Rosa Di Grazia di nuovo insieme? / La dedica manda il web in tilt

Rosa Di Grazia e Deddy al centro del gossip dopo Amici 20: il motivo

È ritorno di fiamma tra Rosa Di Grazia e Deddy di Amici 20? Questo è l’interrogativo generale, dal momento che, secondo quanto ripreso da un blogger beninformato, il cantante finalista di Amici 20 potrebbe aver rivolto una dedica alla sua ormai ex fidanzata e compagna di talent ad Amici.

Amici, Rosa Di Grazia pazza di LDA dopo Deddy?/ "Non sono io, senza..."

Nel dettaglio, Amedeo Venza segnala tra le Instagram stories in rete, al web, che in occasione di uno dei suoi ultimi live show il cantante torinese ha introdotto la sua esibizione con dichiarazioni romantiche che farebbero pensare alla voglia di lui di tornare a fare coppia con un’ex fiamma: “Pensare a qualcuno che non fa più parte della vostra vita… Però il sentimento nei suoi confronti non è ancora finito e ti manca. E vorresti semplicemente chiedergli di tornare ancora in due. […]”.

BATTITI LIVE, VIAGGIO DELLA MUSICA/ Diretta, scaletta: Gemelli Diversi: emozione e...

Ma non è tutto. Perché come se non bastasse ci pensa anche il commento di Amedeo Venza – sulle dichiarazioni sospette di Deddy – ad avvalorare il sentiment social che- rispetto al virgolettato summenzionato- in generale vedrebbero gli ex Amici 20 (sedicenti ex fidanzati) possibili protagonisti di un ritorno di fiamma.: “Fan in delirio al concerto di Deddy che durante l’intro di un brano fa pensare che la dedica sia rivolta a Rosa. E il pubblico va letteralmente in tilt“.

Rosa Di Grazia volta pagina dopo Deddy?

Che Deddy voglia chiedere a Rosa di riprovare a tornare a fare coppia fissa? Non è certo al momento che il cantante de Il cielo contromano abbia alluso alla sua ex fidanzata in occasione del concerto che fa ora discutere il popolo del web, rispetto ad un possibile riavvicinamento tra lui e l’ex Rosa. Nel frattempo, Rosa Di Grazia fa parlare di sé anche per essere stata recentemente avvistata con Antonio Medugno, ex protagonista del Grande fratello vip 6, che dal suo canto smentiace ad oggi ogni voce su una sua presunta liaison amorosa con l’ex fidanzata storica di Deddy.

DEDDY A BATTITI LIVE, IL VIAGGIO DELLA MUSICA/ "Così vicini da poter cantare..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA