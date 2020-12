Amici 20, Ed. 2020-2021/ Anticipazioni e diretta 12 dicembre: Letizia in sfida

AMICI 20, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 DICEMBRE

Amici 20 torna in onda oggi, sabato 12 dicembre, con un nuovo appuntamento pomeridiano. Maria De Filippi ritorna nello studio della scuola più amata d’Italia per condurre un nuovo pomeriggio di sfide ed emozioni. Come fanno sapere le anticipazioni della pagina Amici News, non mancheranno i colpi di scena. Al centro della puntata di oggi ci sarà la sfida di Letizia, la cantante lirica che ha conquistato il banco grazie ad Arisa, ma che Anna Pettinelli e Rudy Zerbi non considerato adatta alla scuola. Letizia dovrà così difendere la propria maglia con una sfida. A decidere la sua sfidante è stato Rudy Zerbi che, dopo aver ascoltato vari candidati, ha scelto Enula, una giovane cantautrice che ha subito messo in allerta Letizia. Come si concluderà la sfida? La titolare della maglia riuscirà a difenderla?

ANCORA PROBLEMI PER ARIANNA GIANFELICI

Diventa sempre più complicato il percorso nella scuola di Amici 20 per Arianna Gianfelici. Dopo essere stata sospesa da Rudy Zerbi, il suo insegnante, Arianna ha chiesto ed ottenuto di poter lavorare con Arisa che l’ha accolta volentieri in squadra spronandola a tirare fuori tutto il suo talento. Nella puntata pomeridiana di oggi, tuttavia, non mancheranno ulteriori polemiche. In studio, infatti, arriverà la sua vocal coach che ribadirà lo scarso impegno di Arianna a lezione al punto da dichiarare di non voler più lavorare con lei. Cambio d’insegnante anche per Evandro che, dopo aver salutato Rudy Zerbi è diventato ufficialmente un allievo di Anna Pettinelle.

APPLAUSI PER MARTINA E SAMUELE

Momenti decisamente commoventi per Martina e Samuele, i due ballerini che stanno vivendo un percorso decisamente diverso all’interno della scuola. Martina sta cercando di seguire tutti i consigli di Lorella Cuccarini che le ha ordinato di mangiare bene e dormire almeno sette ore a notte. I risultati saranno visibili nella puntata di oggi. La ballerina si esibirà sui passi di una coreografia dedicata al padre scomparso. Standing ovation anche per Samuele che riceverà una lettera dal padre, ma anche i complimenti degli insegnanti, compresa Alessandra Celentano.



