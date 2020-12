Amici 20, Ed. 2020-2021/ Anticipazioni e diretta 5 dicembre: Kika in sfida, Rosa…

AMICI 20, ANTICIPAZIONI POMERIDIANO 5 DICEMBRE

Sabato 5 dicembre, alle 14.10 su canale 5, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 20. Maria De Filippi conduce una nuova puntata in cui non mancheranno le emozioni, gli esami, le sfide e gli scontri tra allievi e insegnanti. La permanenza nella scuola più famosa d’Italia diventa sempre più difficile e, nella puntata di oggi, tutti gli allievi saranno chiamati a presentarsi davanti agli insegnanti per difendere la propria maglia. La prima a farlo sarà Arianna. La cantante è stata sospesa da Rudy Zerbi, il suo insegnante, dopo aver notato alcuni comportamenti incompatibili con le regole della scuola. Zerbi, infatti, non si fida delle capacità dell’allieva d’impegnarsi e di rispettare le regole imposte e, pur vedendo in lei un vero talento, non ha ancora deciso se confermarle o meno la maglia.

LA SFIDA DI KIKA

Dopo Giulio Musca che ha lasciato la scuola di Amici 20 dopo aver perso la sfida con Deddy, anche la cantante Kika rischia di dover lasciare il proprio banco alla sfidante. A mettere in sfida l’allieva di Arisa è stata Anna Pettinelli che, dopo aver ascoltato la voce di Giulia, ha deciso di dare una possibilità a quest’ultima proponendole la sfida con Kika la quale si è detta convinta dell’esito finale. “Io so già che andrò fuori. Quella ragazza studia da quando aveva dieci anni. Io sono qui per dimostrare quello che sono e quello che ho dentro”, ha confessato la cantante ai compagni. La sfida si svolgerà durante il pomeridiano di oggi. La classe di Amici 20, dunque, perderà davvero Kika per accogliere Giulia? Lo scopriremo nel corso della puntata.

CRITICHE PER ROSA E SORPRESA PER ESA

Torna al centro delle critiche anche Rosa. La ballerina sostenuta da Lorella Cuccarini, non gode dell’appoggio di Alessandra Celentano che la considera una “ballerina mediocre” non vedendo in lei quelle doti che dovrebbe avere una danzatrice. Nella puntata di oggi, Rosa si esibirà con una gonna, ma la performance non conquisterà l’insegnante di danza classica che ribadirà come, in quel modo, le siano stati coperti i difetti che ha. Piacevole sorprese, invece, per Esa. Dopo il rifiuto del produttore Michele Canova di lavorare con lui non considerandolo ancora pronto, Rudy Zery ha contattato un produttore che lavora con Ghali che ha accettato di lavorare con il giovane cantautore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA