Amici 20, ed.2020-2021/ Anticipazioni puntata oggi, 19 dicembre: Arianna eliminata?

Amici 20, ed.2020-2021, anticipazioni puntata oggi, 19 dicembre

Amici 20 torna in onda oggi pomeriggio con un altro pomeridiano carico di sfide, esibizioni e polemiche che, sicuramente, ci terrà compagnia anche nei primi giorni della prossima settimana fino a quando il programma non andrà in pausa per le feste natalizie. Ma cosa succederà? Sono tanti i punti interrogativi a cui rispondere oggi pomeriggio soprattutto quando Maria de Filippi leggerà un comunicato ai ragazzi e al pubblico a casa tornando sull’argomento delle pulizie. Chi ha seguito il programma fino ad adesso sa bene che che molti dei ragazzi sono pronti a fare le pulizie e cucinare mentre altri se ne stanno senza fare niente ed è per questo che alcuni di loro sono finiti “in nomination” da parte dei loro compagni che hanno puntato il dito contro Rosa, Arianna e Aka7even. Come se non bastasse, questi ultimi due hanno già delle sfide da affrontare per continuare a rimanere nella scuola, andrà tutto come previsto o già dovremo rinunciare a loro?

ARIANNA FA LITIGARE RUDY ZERBI E ARISA?

Arianna continua ad essere in bilico ad Amici 20 ormai da quando è entrata nella scuola ma le cose oggi potrebbero farsi interessanti quando la bella cantante scenderà in campo per suo volere. Le sue performance e i voti che Arisa darà alla sua nuova pupilla faranno infuriare Rudy Zerbi (il giudice ‘rifiutato’) che a quel punto dirà di nuovo la sua sulla nuova collega finendo allo scontro. Al momento le anticipazioni di Amici 20 rivelano che i due continueranno a darsi contro per via dei voti un po’ troppo alti che la cantante continua a dare ai suoi anche quando non lo meritano mentre la neo prof continuerà a ribadire il concetto che i ragazzi vanno spronati e incoraggiati in attesa che il loro apprendimento vada avanti. Come finirà questa ennesima discussione oggi pomeriggio? Non mancheranno poi le esibizioni dei ragazzi e nemmeno quelle dei cantanti che dovranno giocarsi il tutto per tutto alla presenza di un discografico, a chi toccherà questa volta fare il grande salto?



© RIPRODUZIONE RISERVATA