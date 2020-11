Amici 20 Ed.2020-2021/ Daytime e concorrenti: ultimi banchi e vita in casetta

La scuola di Amici ha ufficialmente riaperto i battenti. La ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi è partita sabato scorso con l’assegnazione dei primi banchi. Sono sedici, in totale, gli allievi che, nelle prossime settimane, cercheranno di difendere il proprio banco sostenendo esami e interrogazioni. La classe, però, non è ancora al completo. Nella puntata di sabato scorso, hanno preso il banco: i cantanti Sangiovanni, Federica, Giulio Musco, Esa, Arianna, Leonardo Lamacchia, Evandro, Aka7Seven, Raffaele e i ballerini Rosa, Samuele, Martina, Giulia. Nella prima puntata del daytime in onda oggi, lunedì 16 novembre, alle 19 su Italia 1, saranno assegnati gli ultimi tre banchi completando così la classe di Amici 20. Chi riuscirà a conquistare la fiducia degli insegnanti di danza che sono Lorella Cuccarini, Veronica Peparini e Alessandra Celentano e di quelli di canto che sono Arisa, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli?

AMICI 2020, INIZIA LA VITA IN CASETTA

La pandemia ha cambiato la vita dei ragazzi di Amici 20 che, contrariamente alle altre edizioni, sin dalla prima fase del programma vivranno in casetta. Per evitare contatti con l’esterna, la produzione di Amici ha deciso di non farli vivere in un residence come accadeva nelle precedenti edizioni, ma di ospitarli immediatamente nelle famose casette. Durante la prima puntata del daytime in onda oggi, dopo la formazione della classe, i ragazzi cominceranno ufficialmente la loro avventura entrando in quella che sarà la loro casa nei prossimi mesi. “I nuovi allievi inizieranno la loro vita insieme in casetta!“, si legge nel post pubblicato sui profili social dal talent show di Maria De Filippi. La scuola di Amici 20, dunque, parte ufficialmente con le lezioni quotidiane. Per restare aggiornati sulla vita degli allievi, è sufficiente seguire il daytime, in onda dal lunedì al venerdì alle 19 su Italia 1.





