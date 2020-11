Amici 20 ed.2020-2021 / Diretta e allievi: 16 banchi e niente sfide. Ospiti Elodie, Irama e…

AMICI 2020-2021 , ANTICIPAZIONI 14 NOVEMBRE

Dopo mesi di attesa, oggi, sabato 14 novembre, alle 14 su canale 5, prende il via la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. L’edizione 2020 si preannuncia ricca di novità dovute anche alla pandemia in corso. I banchi assegnati saranno 16 e la classe, contrariamente agli altri anni, sarà prevalentamente fissa. Per evitare contatti e prevenire ogni forma di contagio da covid, non ci saranno le classiche sfide esterne. Come fanno sapere le anticipazioni della prima registrazione diffuse dalla pagina NewsUeD, ogni settimana, i ragazzi pur non dovendo difendere il banco da allievi esterni, dovranno sostenere un esame molto complicato. Ogni professore, inoltre, avrà la possibilità di sostituire gli allievi. Nel corso della prima puntata saranno così assegnati i 16 banchi. Coperti inizialmente da un telo, saranno scoperti e sveleranno la presenza dei Big di Amici, ovvero quegli allievi che, ormai sono diventati dei professionisti affermati.

I BIG DI AMICI E IL MECCANISMO DELLA PRIMA PUNTATA

I 16 banchi su cui siederanno i 16 allievi della classe di Amici 2020-2021 saranno inizialmente occupati dai big di Amici ovvero dagli allievi delle scorse edizioni che, nel corso degli anni, sono diventati dei professionisti della musica e della danza. Durante la prima puntata di Amici 2020 ci saranno Alessandra Amoroso, Riki, Gabriele Esposito, Diana Del Bufalo, Andreas Muller, Alessio Gaudino, Gaia Gozzi, Giulia Pauselli, Elena D’Amario, Umberto Gaudino, Elodie Patrizi, Irama, Emma Mrrone, Annalisa Scarrone e Giordana Angi. Emma ed Elodie dovrebbero essere in collegamento da Milano. Ogni allievo potrà scegliere il banco ricevendo uno speciale in bocca al lupo dal big che lo occupa il quale avrà la possibilità di rivivere il suo percordo all’interno della scuola attraverso una breve clip.

I PROFESSORI AMICI 2021

Chi saranno i professori di Amici 2021? Accanto agli insegnanti storici della scuola di Maria De Filippi, ci saranno anche ivolti nuovi nel corpo docente. Tra gli insegnanti di canto ritroveremo Rudy Zerbi e Anna Pettinelli che saranno affiancati dalla new entry Arisa che prenderà il posto di Stash dei The Kolors. Novità anche tra gli insegnanti di ballo. Oltre alle veterane Alessandra Celentano e Veronica Peparini, infatti, ci sarà Lorella Cuccarini che porterà nella scuola di Amici non solo la sua preparazione di ballerina classica, ma anche la sua esperienza artistica nel mondo dello spettacolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA