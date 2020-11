Amici 20 Ed.2020-2021/ Diretta e anticipazioni 21 novembre: esame per Aka 7even…

AMICI 20, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 NOVEMBRE

Il pomeridiano di Amici 20 torna in onda oggi, sabato 21 novembre, alle 14 su canale 5. Dopo la formazione della classe e l’ingresso nella casetta dove vivranno per tutta la durata della scuola, per gli allievi di Amici 20 è arrivato il momento dei primi esami. Il regolamento della nuova edizione non prevede la classica sfida a squadre così come le sfide esterne. Ogni settimana, tuttavia, ogni allievo sarà chiamato a difendere il proprio banco attraverso esami e interrogazioni. “La vostra missione sarà quella di mantenere questo banco. Ogni settimana il vostro banco sarà messo con vicino un punto di domanda, e voi combatterete solo per il vostro banco, non sarete mai messi in sfida l’uno contro l’altro“, ha spiegato Maria De Filippi ai ragazzi durante i vari appuntamenti del daytime. Nella puntata in onda oggi, i primi tre cantanti saranno chiamati ad esibirsi di fronte agli esperti per difendere la maglia conquistata.

L’ESAME DI SANGIOVANNI, AKA7EVEN E RAFFAELE

Tre cantanti di fronte agli esperti radiofonici. Sarà questo uno dei momenti principali del secondo pomeridiano di Amici 20. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, i cantanti Sangiovanni, Aka 7even e Raffaele si esibiranno con i propri brani di fronte ai rappresentanti di alcune delle più importanti emittenti radiofoniche italiane. Se, tuttavia, Aka7even e Raffaele saranno promossi da tutti gli esperti che spiegheranno di considerare i pezzi radiofonici e in quanto tali li trasmetterebbero volentieri, Sangiovanni dovrà accontentarsi di un solo sì. Nessuno degli allievi, però, lascerà la scuola. Continueranno, inoltre, i provini e sul palco di Amici 20 arriveranno due ballerini di danza classica, Alessandra Celentano deciderà di assegnare un banco ad uno dei due?

AMICI 2020/2021: PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE PER ARIANNA?

Regole rigide nella scuola di Amici 2020/2021 che tutti i ragazzi devono rispettare rigorosamente. Dal primo giorno di scuola, gli allievi hanno ricevuto gli orari delle lezioni. I cantanti devono essere a scuola alle 8 per cominciare una lezione di ginnastica alle 9.30. Tutti hanno rispettato l’orario tranne la cantante Arianna Gianfelici che, negli scorsi giorni, è rimasta a letto. Un atteggiamento che potrebbe costarle un duro provvedimento disciplinare. Se nelle edizioni precedenti, di fronte a tali comportamenti scattava immediatamente la sfida, quest’anno, non essendo previste sfide esterne, potrebbe esserci la sospensione o, nei casi più gravi, l’espulsione. Arianna, dunque, sarà la prima allieva ad essere punita?



