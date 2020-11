Amici 20 Ed. 2020/2021/ Diretta e anticipazioni 28 novembre: Leonardo in sfida

AMICI 20, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 NOVEMBRE

Sabato 28 novembre, alle 14.10 su canale 5, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 20. Maria De Filippi conduce una puntata in cui non mancheranno le emozioni, le polemiche e i colpi di scena. La puntata, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, comincerà con la sfida di Leonardo Lamacchia. Quest’ultimo che è entrato nella scuola perchè scelto da Arisa e Rudy Zerby, ha deciso di lavorare con quest’ultimo. Arisa, da parte sua, giudicandolo un po’ “presuntuoso e spocchioso“, ha deciso di metterlo in sfida. Durante il pomeridiano di oggi, Leonardo sarà così chiamato a difendere il proprio banco. Riuscirà a restare nella scuola? A quanto pare sì e per lui, dagli Stati Uniti, arriverà anche una gradita sorpresa. Quella di Leonardo, però, non sarà l’unica sfida della puntata di oggi di Amici.

L’ELIMINAZIONE DI GIULIO MUSCA

A difendere il proprio banco con una sfida sarà anche un altro cantante, Giulio Musca che è entrato nella scuola presentando l’inedito ”Dimmi dove sei” e colpendo molto Arisa. Nel pomeridiano di oggi si sfiderà con un altro cantante, Deddy che nella puntata del daytime di lunedì scorso si è presentato ai casting per convincere gli insegnanti a dargli una possibilità. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo, a vincere la sfida sarà proprio Deddy mentre Giulio dovrà abbandonare la scuola. Ci sarà, inoltre, spazio anche per gli altri allievi che si presenteranno al centro del banco per sostenere l’esame necessario per poter continuare a restare nella scuola. Non mancheranno le polemiche per la ballerina Rosa che Alessandra Celentano non considera all’altezza della scuola di Amici.

ARIANNA GIANFELICI A RISCHIO

Arianna Gianfelici sarà nuovamente a rischio. Dopo essere finita sul banco degli imputati prima per non essersi svegliata in tempo per le lezioni e poi per l’uso del cellulare fuori dall’orario consentito, nel pomeridiano di oggi, Arianna subirà il rimprovero di Rudy Zerbi. La cantante, infatti, ha rifiutato di fare le cover che le ha assegnato Zerbi che, stanco del suo atteggiamento, decide di chiamare la sua insegnante di danza la quale spiega quanto sia complicato lavorare con lei per il poco impegno che mette nelle cose rispetto agli altri. Zerbi, così, decide di mandarla in casetta in attesa di decidere se farla restare o meno nella scuola.



