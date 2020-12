Amici 20, Leonardo e Sangiovanni promossi da Federica Gentile/ “Su RTL 102.5…”

Il ruolo delle radio nella scuola di Amici è sempre più determinante. Nel corso della nuova edizione sono proprio esponenti delle radio più importanti d’Italia a decidere se uno dei brani dei ragazzi in gara verrà trasmesso oppure no in base a propri e specifici canoni di giudizio. È quanto accaduto anche nel corso della puntata di Amici 20 di oggi, 5 dicembre. I due fortunati ad ottenere il sì dalle radio sono stati Leonardo Lamacchia e Sangiovanni. Il primo in particolare ha presentato un brano molto moderno, prodotto da Michele Canova. Federica Gentile di RTL102.5 ha apprezzato non solo il brano ma anche il nuovo look dell’allievo: “Senza baffi tutta la vita, ottima scelta. Il pezzo è bello”, ha dichiarato la Gentile. “Ci piace, sicuramente in linea con la programmazione di RTL102.5. Non ti do nessuna certezza per l’immediato, ma se ci vedremo nelle prossime settimane chissà”, ha aggiunto.

Amici 20, Sangiovanni promosso da Federica Gentile: “Su RTL 102.5 è presto ma…”

Una bellissima notizia dunque per il cantante barese, che non è stato l’unico ad avere l’onore e il piacere di esibirsi di fronte a noti speaker radiofonici. Dopo Leonardo è stato il turno di Sangiovanni (il più giovane di Amici2020). Il suo brano “Gucci Bag” ha pienamente convinto Federica Gentile. “Per RTL102.5 sicuramente è prematuro. Ma sei in perfettamente in target, a casa tua, con Radio Zeta. Ma ti dico ancora di più: alle 16.50 il tuo pezzo su radio Zeta”, ha annunciato, dando al ragazzo una grandissima gioia. Chi sarà il prossimo ad aggiudicarsi questo piacere?



