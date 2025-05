La ventesima edizione di Amici è stata senza dubbio una delle più amate dal pubblico. Complice la pandemia da Covid-19, gli spettatori si sono affezionati in maniera passionale agli allievi, molti dei quali hanno poi intrapreso carriere di successo nel mondo della musica e della danza. Tra questi, spiccano Giulia Stabile, Sangiovanni, Tancredi, Alessandro Cavallo e altri ancora. Altri concorrenti, invece, dopo l’esperienza nel talent show, hanno dovuto rimboccarsi le maniche e ripartire da zero, affrontando un periodo pieno di incertezze.

È il caso di Esa Abrate, cantante che faceva parte della squadra di Rudy Zerbi. Dopo alcune settimane all’interno del programma, Esa è stato eliminato durante il Serale. Tornato alla realtà, si è trovato ad affrontare un momento estremamente difficile. Il giovane artista ha raccontato di essere sprofondato nella depressione, aggravata da problemi familiari, al punto da essere cacciato di casa dai genitori. In quel momento, è finito in un brutto giro, iniziando a spacciare. Nel 2022, è stato arrestato e ha scontato un periodo ai domiciliari. Un’esperienza dura, ma che lo ha aiutato a trovare la forza di cambiare e ricominciare da capo.

Esa Abrate di Amici 20 rivela di essere stato agli arresti domiciliari: “Spacciavo”

“Dopo Amici sono stato fermo per tre anni, stavo male, ero depresso. Mi sentivo senza passione e vuoto. Non parlavo più con i miei genitori e mi avevano cacciato di casa, inoltre mi ero legato ad una persona, dalla quale mi sono sentito tradito. Ero solo. Quindi ho cercato modi per sopravvivere e c’è stato un periodo in cui spacciavo. Nel dicembre del 2022 sono stato arrestato per detenzione di droga, 755 grammi. Per fortuna si è chiusa con il patteggiamento ed ero incensurato, quindi ho evitato il carcere”, ha svelato Esa Abrate in un post su Instagram.

“Poi sono stato ai domiciliari e da lì c’è stata la rinascita. Ho fatto un lavoro su me stesse e ho ritrovato la forza, influenzando molto la mia musica”, ha infine aggiunto. L’ex allievo di Amici 20 ha infatti spiegato di essere finalmente tornato a cantare e a scrivere, sentendosi finalmente pronto a riprendere in mano la sua carriera. Le rivelazioni di Esa hanno naturalmente suscitato molto clamore, attirando l’attenzione del pubblico e dei social. Ad ogni modo, in tanti lo hanno lodato per il coraggio dimostrato nel raccontare la sua storia, incoraggiandolo a seguire nel mondo della musica.