Amici 20, Lorella Cuccarini nuova prof di ballo/ “Ingaggio caldeggiato da Costanzo”

Lorella Cuccarini ha lasciato la Tv? Dopo l’affaire Matano e l’addio a La vita in diretta, in molti hanno creduto che la conduttrice e ballerina avesse deciso di allontanarsi dal piccolo schermo. Niente affatto. Lorella Cuccarini dice sì addio alla Rai ma solo per approdare in Mediaset. Da giorni ormai si vocifera di grandi novità nel cast della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi per quanto riguarda i professori. Nel particolare, si è parlato di addio per Veronica Peparini e Timor Steffens, entrambi professori di ballo. Ebbene le ultime indiscrezioni danno per certo l’ingresso nel cast di Lorella Cuccarini che andrà a prendere uno dei posti rimasti vacanti nella cattedra dei prof di danza, sedendo al fianco dell’insostituibile Alessandra Celentano.

Lorella Cuccarini ad Amici: “voluta da Maurizio Costanzo”

Maria De Filippi avrebbe dunque assestato un altro importante colpo per Amici. La conduttrice ha puntato Lorella Cuccarini e ottenuto il suo sì, cosa ormai confermata come riporta il portale di Davide Maggio. Pare inoltre che “Nei corridoi Mediaset si sussurra che il suo ingaggio sia stato assai caldeggiato da Maurizio Costanzo, suo amico di vecchia data. Sarà vero?”, si legge sul settimanale Oggi. D’altronde non è la prima volta ad Amici per la Cuccarini che abbiamo già visto nelle vesti di giudice speciale, dunque solo per una sera, al serale. Stavolta il suo ruolo sarà sì quello di giudicare i ballerini ma per tutta la durata dell’edizione, partendo dunque sin dall’ingresso nella scuola.



