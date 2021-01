Amici 20 non va in onda oggi, 2 gennaio 2021/ Quando torna il programma?

Amici 20 non va in onda oggi, 2 gennaio 2021 e sarà l’ennesimo sabato senza i ragazzi di questa edizione. Maria de Filippi e la produzione del programma forse torneranno a lavorare solo dalla prossima settimana o subito dopo l’Epifania e questo permetterà la messa in onda da sabato pomeriggio su Canale5 per uno speciale pomeridiano e poi da lunedì di nuovo con la fascia quotidiana sia su Canale5 che su Italia1 nel preserale. Al momento non sappiamo ancora come andrà a finire il loro percorso ma quello che sappiamo per certo è che Giulia e i suoi sono andati in vacanza tenendosi stretto il banco e anche la felpa e, in particolare, alcuni di loro hanno avuto modo di lanciare già i loro primi singoli segnando un vantaggio sui loro compagni. Ma cosa succederà quando il programma tornerà?

Amici 20 non va in onda oggi, 2 gennaio, ma sarà l’ultimo sabato senza i ragazzi di questa edizione 2020-2021 che in primavera ci terrà compagnia con il serale che, a quel punto, potrebbe riavere indietro il pubblico per essere ben diverso da quello che ha visto trionfare la dolce Gaia. Al momento tutto tace ma siamo sicuri che i ragazzi dei professori vecchi e nuovi (vedi Arisa e Lorella Cuccarini) torneranno per darsi battaglia sia nel pomeridiano che nella fascia quotidiana dove li sentiremo raccontare ancora della loro passione tra liti in casetta e nuovi amori nati proprio nelle prime settimane insieme nella scuola. Il resto lo capiremo da sabato 9 gennaio quando l rivedremo di nuovo insieme in tv.



