Anticipazioni registrazione Amici 20 puntata del 12 dicembre

Tutto è pronto per una nuova registrazione di Amici 20. I ragazzi si avviano a grandi passi verso la pausa natalizia che, a quanto pare, manderà il programma in panchina dal 19 dicembre (data dell’ultima messa in onda, salvo cambiamenti) e questo significa che alcuni di loro potranno passare le vacanze al calduccio della loro maglia altri ancora dovranno rinunciare al loro sogno prima di entrare nel vivo della questione. A chi toccherà? Mai come questa settimana festiva i pomeridiani sono stati un po’ privi di notizie e di novità visto che ancora ieri si parlava e si vedevano immagini di quello che è stato il pomeridiano di sabato scorso e tutto quello che non abbiamo visto.

Amici 20 registrazione, anticipazioni del 12 dicembre: Arianna e Riccardo “bocciati”?

I ragazzi di Amici 2020 in bilico ci sono a cominciare da Arianna, che è di nuovo tornata in casetta senza maglia per via del volere di Rudy Zerbi, e lo stesso è successo a Riccardo visto che Lorella Cuccarini non ha gradito il suo modo di fare in sala prove e durante il passo a due con la povera Martina. Per adesso la maestra ha confermato la maglia ai suoi ragazzi ma le cose potrebbero cambiare questo pomeriggio durante la registrazione di Amici 20 che andrà in onda proprio sabato pomeriggio su Canale5. Ciliegina sulla torta saranno le assegnazioni che alcuni favoriti, come Leonardo o Giulia nel ballo, porteranno sul palco oggi per tenersi stretta la maglia in vista della pausa, chi la spunterà e cosa succederà? Lo scopriremo alle prime anticipazioni disponibili.



