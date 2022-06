Amici 20, Rosa Di Grazia e Deddy vicini dopo la rottura/ Cosa accade tra i due ex?

Amici 20, Rosa Di Grazia e Deddy si rivedono

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con il loro percorso di studio rispettivamente del canto e del ballo intrapreso ad Amici 20 e ora, a distanza di un anno circa dall’ultima volta che i due apparivano insieme e felicemente innamorati in tv alle semifinali del talent, Deddy e Rosa Di Grazia tornano al centro del gossip. Il motivo?

I due ormai ex fidanzati, la cui lovestory nata tra i banchi di Amici 20 giungeva al capolinea dopo l’epilogo del talent, si sono stati avvisati mentre era vicinissimi, o meglio hanno avuto un’occasione per rivedersi. L’occasione è una “reunion” tra ex talenti di Amici di Maria De Filippi che si sono riuniti alla prima data dell’Aka7even live, ovvero il tour all’ attivo di Aka7even, in partenza il 3 giugno 2022.

I rapporti tra Rosa Di Grazia e Deddy: cosa accade dopo Amici 21

In occasione della data registratasi all’Atlantico di Roma, si è presentato come special guest, sul palco, Matteo Briga, ex allievo cantante di Amici.

Tra i presenti all’evento, oltre a Rosa Di Grazia e Deddy, poi non sono mancati Veronica Peparini, Anna Pettinelli, Alessio La Padula, Simone Nolasco e naturalmente Muller, coreografo ufficiale del live tour di Aka7even.

Tra gli altri ex allievi di Amici, hanno presenziato all’evento anche Serena Marchese, Arianna Gianfelici. E cosa è accaduto tra Rosa Di Grazia e Deddy?

Secondo quanto ripreso da Il vicolo delle news, Rosa Di Grazia e Deddy sono apparsi vicinissimi, quando però ad un certo punto il fratello di lui avrebbe allontanato Deddy dalla ballerina campana. Segno che tra il cantante torinese e Rosa i rapporti si siano ormai incrinati dopo la loro rottura post- Amici 20.













