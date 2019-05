Amici 2019 serale, finale/ Vincitore e diretta 25 maggio: Alberto trionferà su tutti?

AMICI SERALE 2019, ANTICIPAZIONI E NEWS FINALE 25 MAGGIO

Il serale di Amici 2019 sta per concludersi, prima però ci attendere la finalissima. Questa sera, a partire dalle 21.10, Maria De Filippi condurrà l’ultima puntata del serale di Amici 2019, alla fine della quale verrà eletto il vincitore. Quattro, come sempre, i finalisti che si sfidano per il premio finale di 150 mila euro. Quest’anno abbiamo due cantanti, Giordana Angi e Alberto Urso, e due ballerini, Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primo. Prima della proclamazione del vincitore assoluto di questa edizione avrà però luogo la finale di ballo che proclamerà il vincitore della categoria danza. Vincenzo e Rafael, due ballerini di grande talento e capacità, si esibiranno in una serie di prove e coreografie volte ad evidenziare e far emergere tutte le proprie qualità. Alla fine sarà il pubblico a decidere chi dei due merita la vittoria nella categoria e può dunque anche continuare la sua corsa a quella del programma.

OSPITI E PRONOSTICI FINALE AMICI 2019

Grandi ospiti nella puntata finale del serale di Amici 2019. Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin saranno presenti in studio per giudicare gli allievi. In studio ci saranno anche Loredana Bertè, Pio e Amedeo e tornerà anche Irama che canterà con i ragazzi e presenterà il suo nuovo singolo, Arrogante. Tutti e quattro i ragazzi in gara alla finale di Amici 2019 sognano di vincere il programma e con motivazioni differenti. Il pubblico ha imparato ad apprezzare ognuno di loro per caratteristiche differenti, tanto da ammette che sia Giordana, che Alberto, che Vincenzo e Rafael si meritano di essere proclamati “vincitore di Amici 2019“. Ma chi tra loro quattro può davvero diventarlo? Di pronostici ce ne sono e non sono pochi. Spulciando sul web, la maggioranza sempre propendere per la vittoria di Alberto, sin dall’inizio di Amici elogiato per le sue grandi capacità canore. D’altronde Alberto porta nella scuola anche un novità, una voce lirica e potente che riesce ad adattarsi anche ad un gusto pop. D’altra parte, altra favorita è Giordana, protagonista di un percorso molto turbolento ma altrettanto forte che le è valso grande simpatia nel pubblico.

SORPRESE PER I FINALISTI DI AMICI

Per i quattro allievi in gara, questi ultimi giorni nella scuola di Amici 2019 sono stati giorni di bilanci e grandi emozioni. In casetta sono anche arrivate delle sorprese. Una per Giordana Angi, che ha ricevuto un video messaggio da parte di sua mamma e sua sorella. “Ci hai regalato grandi momenti di gioia, di verità e di musica straordinaria. Questa è l’ultima settimana e lo so che farei del tuo meglio. Hai già vinto per noi” sono state le parole della mamma di Giordana. A lei si è aggiunta sua sorella: “So che vedermi ti dà forza. Vederti là è tanto importante per me e sono tanto fiera di te. Sono mesi che ti sei distinta nel bene e nel male. Fuori ti aspetta una strada infinita“. Parole che sono servite a Giordana ad ottenere la carica giusta per quello che la attende questa sera.

RAFAEL VINCERÀ LA CATEGORIA DANZA AD AMICI 2019?

Anche per Rafael è arrivata una bellissima sorpresa ad Amici 2019. Si tratta di un video messaggio di suo fratello che non vede da settembre. “Ciao Pipo, sappi che sono molto felice per te. – ha esordito – Sono molto orgoglioso di te perché vedo che sei molto cresciuto come ballerino, artista e come persone. Per me è una grande soddisfazione e orgoglio. Sono sicuro che questo è lì’inizio di una grande carriera. Arriverai molto lontano, dove tu vuoi. Sappi che hai il mio sostegno e quando balli sono sulle spine assieme a te. Ti voglio bene con tutto il cuore”. Rafael ha allora svelato che suo fratello, come lui, è un ballerino ed è il suo idolo. “È bravissimo, mi piacerebbe un giorno poter ballare con lui”. Rafael è pronto a giocarsi la finale nel giorno del suo compleanno e con il supporto di suo fratello, attualmente a Miami.



