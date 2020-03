Amici 2020/ Anticipazioni 23 marzo: la semifinale è alle porte ma in casetta…

AMICI 2020, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 MARZO

Orfani della puntata di sabato di Amici 2020, oggi i fan del programma si ritroveranno davanti allo schermo per seguire un doppio pomeridiano, prima su Real Time e poi su Canale5 un paio di ore dopo, per conoscere i primi dettagli sulla semifinale in onda venerdì. Purtroppo per questa emergenza non sarà possibile fare uno show in grande stile, con tanti ospiti e novità ma sicuramente i ragazzi si sfideranno per un posto in finale e, molto probabilmente, toccherà a Javier e Nicolai battersi per il circuito ballo se le cose si metteranno male. La loro rivalità è sotto gli occhi di tutti e sono tanti quelli che vorrebbero Nicolai fuori a favore di Javier ma se l’imbuto si stringerà alla fine toccherà a loro mettere la parola fine allo scontro con la sfida finale. Uno di loro vincerà il premio della categoria e avrà l’accesso alla finale, l’altro dovrà lasciare la scuola ad un passo dal palco della finalissima.

COSA E’ SUCCESSO DOPO L’ULTIMO SERALE?

In attesa di scoprire cosa succederà venerdì sera in diretta su Canale5, i fan oggi avranno modo di scoprire cosa è successo dietro le quinte della puntata scorsa di Amici 2020. Sabato il pomeridiano non è andato in onda e quindi non sappiamo ancora la reazione dei ragazzi all’ultimo serale e nemmeno quello che è successo al loro ritorno in casetta. I cantanti hanno avuto importanti soddisfazioni ma adesso le tre dovranno fare i conti con l’uscita di Jacopo ed uno scontro al vertice ormai annunciato, i ballerini, invece, avranno da dire sulle parole dei giudici e su quelle di Eleonora Abbagnato? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio. L’appuntamento è alle 13.50 su Real Time.



