Amici 2020/ Anticipazioni 24 marzo: Gaia Gozzi pronta per la semifinale?

AMICI 2020, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 MARZO

Amici 2020 torna in onda oggi pomeriggio con il consueto appuntamento alle 13.50 su Real Time. Il talent show continua ad andare in onda come previsto nonostante le restrizioni e l’emergenza Coronavirus e anche venerdì prossimo, in prime time, sarà in tv con la semifinale dell’edizione un po’ sui generis. Se ieri abbiamo visto quello che è successo dopo la puntata scorsa con il ritorno in casetta di Jacopo Ottonello per i saluti finali, oggi i ragazzi torneranno in sala prove per mettere insieme i pezzi e le coreografie della prossima puntata, quella di venerdì, in cui conosceremo i nomi dei finalisti e il possibile vincitore del circuito ballo. Javier e Nicolai sono chiamati ancora ad esibirsi uno contro l’altro e, molto probabilmente, dovranno fare i conti con quello che potrebbe essere lo scontro finale in vista della fine del programma ma, in attesa di capire cosa ne sarà dei ballerini, oggi rivedremo a lavoro anche i cantanti.

GAIA GOZZI SICURA FINALISTA DI AMICI 2020?

In particolare, secondo quanto si evince sui social e sul profilo Instagram di Real Time, sembra che la fine a finire sotto la lente è Gaia Gozzi. La cantante ha vinto i suoi timori nello scorso serale e non solo per i complimenti ricevuti ma anche per via del suo disco che svetta ai primi posti in classifica. Al momento non vuole altro e lei stessa lo ha detto nel pomeridiano di Amici 2020, cosa succederà oggi pomeriggio? Le prime immagini la mostrano in sala prove con la sua vocal coach pronta a portare a casa il primo pezzo da preparare per la semifinale. Cos’altro canterà e cosa scopriremo oggi pomeriggio?



