Amici 2020/ Anticipazioni 25 marzo: Nyv contro Rudy Zerbi, Giulia eliminata venerdì?

AMICI 2020, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 MARZO

Amici 2020 torna in onda di nuovo oggi con un nuovo doppio pomeridiano che spianerà la strada alla semifinale in onda venerdì sera. I promo confermano che il talent show andrà in onda venerdì in prime time e in diretta annunciando quelli che saranno i finalisti del programma e, quindi, l’ultimo eliminato. Per alcuni si potrebbe trattare proprio di uno dei due ballerini, ovvero Nicolai e Javier, che, ad un passo dalla finale, potrebbero regalare al pubblico lo scontro finale nel circuito del ballo. Se così non fosse sarà una delle cantanti a dover lasciare il programma e questo significa che toccherà ad una tra Nyv, Gaia e Giulia a dover uscire ad un passo dalla finale. Le ultime parole dei professori e, in particolar modo Anna Pettinelli, lasciano pensare che possa essere proprio la Molino la prossima eliminata, sarà davvero così o alla fine sarà Nyv a fare le spese con la sua emotività e timidezza?

NYV CONTRO RUDY ZERBI AD AMICI 2020

Proprio la cantante ieri si è resa protagonista della nuova puntata di Amici 2020 dopo aver ricevuto in casetta il giudizio di Rudy Zerbi. Il professore si è detto certo che Gaia Gozzi possa mettere il turbo e arrivare al suo 100% per approdare alla finale mentre con Nyv il problema è sempre lo stesso, quello della sua timidezza e degli occhi chiusi. Questa volta Nyv è pronta a dire la sua però puntando sul fatto che forse tutto questo potrebbe diventare il suo punto di forza e non un difetto a tutti i costi. Sarà questa la strada giusta da seguire per lei oppure no? Al momento la cantante è pronta ad affrontare la semifinale e lo stesso Jacopo l’ha spinta a puntare sui suoi punti di forza per farsi notare.



