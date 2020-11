Amici 2020/ Anticipazioni 27 novembre 2020: Alessandra Celentano prof senza ballerini

Amici 2020, anticipazioni puntata oggi, 27 novembre 2020

Amici 2020 torna in onda domani pomeriggio con un altro pomeridiano in cui tutti si ritroveranno a fare i conti con le esibizioni di turno per cercare di salvare il proprio banco e indossare di nuovo la proprio felpa ma, a quanto pare, ancora una volta non ci saranno scossoni per quel che riguarda Alessandra Celentano. La maestra è ancora senza ballerini e in questi giorni non si è potuta mettere a lavoro per frustare un po’ i suoi pupilli e questo al pubblico manca un po’. Cosa ne sarà di lei? Al momento sembra che anche oggi la vedremo in panchina e lo stesso succederà domani visto che le anticipazioni non parlano dell’arrivo di un ballerino scelto da lei dai provini che si stanno tenendo in queste settimane a Roma. Resta il fatto che la prof ha comunque una vittima preferita, la ballerina Rosa che continua a non convincerla fino in fondo.

Leonardo pronto alla sfida con Gregory ma..

Ma cosa succederà nella puntata di oggi? Amici 2020 tornerà in onda questa sera, intorno alle 19.00 su Italia1, con un nuovo pomeridiano in cui sentiremo ancora parlare dei ragazzi di questa edizione. Cantanti e ballerini si stanno preparando per le esibizioni di sabato e se da una parte ieri abbiamo visto Martina un po’ stanca accusare la fatica di questi giorni, dall’altra abbiamo visto Leonardo pronto a battere Gregory, una sfida che è stata richiesta da Arisa per mandare via il pupillo di Rudy Zerbi e avere così un altro cantante nella sua scuderia. Oggi sentiremo i due provare i pezzi che porteranno sul palco sabato pomeriggio?



