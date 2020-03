Amici 2020/ Anticipazioni 31 marzo: Alessia Marcuzzi pazza di Gaia Gozzi!

AMICI 2020, ANTICIPAZIONI PUNTATA 31 MARZO

Tutto è pronto per uno degli ultimi pomeridiano di Amici 2020. I ragazzi rimasti in casetta sono solo 4 ovvero Gaia Gozzi e Giulia Molino per il canto e Javier e Nicolai per il ballo. Tra i quattro sembra che ci sia il sereno e che i sorrisi non possano davvero mancare visto che il palco sul quale saliranno venerdì sarà quello della finale. Fino ad allora però non possono far altro che mettere insieme i pezzi di questo intricato puzzle in cui non ci sarà il pubblico in studio, non ci saranno i soliti ospiti e, a quanto pare, non prenderà posto nemmeno tutta la stampa presente di solito. Al momento non è dato sapere se qualche giornalista ci sarà rispettando tutte le regole del caso ma, al momento, sappiamo che i 4 finalisti si confronteranno senza “interferenze” esterne, questa è la verità.

ALESSIA MARCUZZI PAZZA DI GAIA GOZZI

Ieri pomeriggio i ragazzi hanno avuto modo di ricevere in casetta il giudizio dei giudici “esterni” di Amici 2020. In particolare, Gabry Ponte ha voluto solo complimentarsi con tutti e salutarsi augurandosi il meglio per questa finale mentre Vanessa Incontrada e Alessia Marcuzzi sembrano ormai pronte a scommettere su Gaia Gozzi. Mentre la prima la definisce una grande artista già fatta, la seconda si lascia andare in bagno proprio sulle note della sua canzone che è già in vetta alle classifiche. Cosa succederà oggi pomeriggio? E’ presto detto visto che i ragazzi dovranno tornare in sala per mettere insieme i pezzi e le coreografie da portare sul palco venerdì sera per il loro ultimo prime time. Spesso in finale non si porta “niente di nuovo” e i ragazzi si affrontano in un uno contro tutti portando sul palco il loro percorso con i loro cavalli di battaglia, succederà lo stesso anche questa volta?



