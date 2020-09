Amici 2020/ Anticipazioni: Giorgia nuova insegnante? Maria De Filippi…

Giorgia nuova insegnante di Amici di Maria De Filippi? E’ questa l’ultima indiscrezione sul talent show di Maria De Filippi che tornerà presto in onda. Secondo quanto fa sapere il settimanale Vero, tra le novità della nuova edizione del talent show più longevo della televisione italiana potrebbe esserci proprio la presenza di Giorgia nel corpo insegnante. Nella scorsa edizione, gli insegnanti di canto sono stati Rudy Zerby, Anna Pettinelli e Stash dei The Kolors. Per la nuova edizione, invece, dovrebbero esserci novità. Al momento, l’unico confermato pare sia Rudy Zerby mentre il resto del corpo docente dovrebbe essere rinnovato. Giorgia, dunque, sarà una dei nuovi insegnanti di canto? Maria De Filippi, per convincerla, potrebbe puntare sul rapporto di stima con Emanuel Lo, compagno della cantante ed ex insegnante di danza di Amici dove torna spesso anche come giudice esterno.

AMICI 2020 ANTICIPAZIONI: MARIA DE FILIPPI TENTA IL COLPACCIO GIORGIA

Maria De Filippi tenta il colpaccio Giorgia. In passato, la conduttrice è riuscita a portare nella propria scuola, in qualità di insegnanti, artisti importanti del calibro di Alex Britti e Fabrizio Moro. Riuscirà a convincere anche Giorgia? Tra l’artista e Queen Mary c’è un rapporto di grande stima. Giorgia, più volte, è stata ospite del talent show e non è escluso che possa accettare di mettersi in gioco accettando di guidare i giovani allievi della scuola più famosa d’Italia che sognano di trasformare la propria passione in un lavoro. Per il momento si tratta di semplici indiscrezioni, ma il nome di Giorgia sarebbe sicuramente un colpaccio per la De Filippi. Per ora, tuttavia, gli unici insegnanti confermati sarebbero Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Alessandra Celentano, ma l’ufficialità arriverà solo nelle prossime settimane. Nel frattempo pare che tra gli allievi possa esserci il TiToker Valerio Mazzei.



