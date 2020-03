Amici 2020/ Anticipazioni puntata 17 marzo: le lacrime di Nicolai…

Amici 2020, anticipazioni puntata 17 marzo

Ancora lacrime nella casetta dei ragazzi di Amici 2020. Il post puntata continua a pesare nel pomeridiano in onda su Real Time e anche in quello in onda su Canale5 come abbiamo potuto vedere ieri ma sicuramente le polemiche e i risvolti non si sono conclusi con l’ingresso in casetta di Rudy Zerbi. Il professore ha affrontato i ragazzi mettendoli in riga, ancora una volta, ammonendo Nyv rea di parlare di stress quando dovrebbero godere della loro posizione di privilegiati, e affrontando Javier che gli ha dato della “mer*a” e dell’incompetente. Il ballerino non ha avuto il coraggio di proferire parola davanti a lui ma ha avuto forza solo di rispondere a Nicolai che ha fatto notare come le sue scuse non sono di certo sincere perché non è la prima volta che parla male di Zerbi o di chi lo giudica.

Le lacrime di Nicolai ad Amici 2020

La tensione è ancora alta e secondo le prime anticipazioni del pomeridiano di oggi pomeriggio su Real Time sembra che non mancheranno le lacrime ad Amici 2020. Questa volta a piangere non sarà Gaia Gozzi, che ieri si è chiusa in bagno singhiozzando per quello che è successo in puntata e dopo, ma sarà Nicolai. Il ballerino si ritroverà da solo in salone davanti alla tv e sembra che a coinvolgerlo saranno emozioni positive. Ancora non ci è dato capire quali ma sicuramente nel pomeridiano di Real Time scopriremo il perché. Come sempre in casa arriveranno anche i giudizi dei professori e dei giudici dopo la puntata alla quale, ve lo ricordiamo, non ha potuto prendere parte Loredana Bertè. Che cosa succederà in vista del nuovo pomeridiano di Amici 2020 in onda venerdì?



