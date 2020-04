Amici 2020/ Anticipazioni puntata 2 aprile: Javier furioso con Gaia e Giulia!

AMICI 2020, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 APRILE

Amici 2020 torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata ad un passo dalla finalissima di domani sera. Gaia, Giulia, Javier e Nicolai sono pronti a scontrarsi per un posto al sole nell’albo d’oro del talent show ma prima dovranno di nuovo tornare in sala per le prove finali prima della grande serata. In casetta sono arrivati i giudizi dei professori che si sono complimentati con tutti spingendoli adesso ad esibirsi per il piacere di farlo e senza temere altro visto che si giocheranno il tutto per tutto nella finalissima di venerdì. Per loro è arrivato il momento di tornare alla vita reale ma c’è qualcuno che sembra pronto già a pensare al domani. In particolare, proprio le parole di Javier, che ha chiesto di avere a Roma la sua Talisa, ha lasciato pensare che il ballerino sia pronto ad entrare nel corpo di ballo dei professionisti di Amici dalla prossima edizione. E’ solo un’impressione o il ballerino ha già ricevuto questa proposta?

ULTIMA DISCUSSIONE CON JAVIER PER TALISA E…

I ragazzi sono pronti per le prove generali di Amici 2020 ma anche ieri ci hanno regalato anche ben altro finendo a discutere per via delle esternazioni di Javier. Il ballerino in un primo momento ha chiesto di poter sentire la sua ex fidanzata, Solveig, poi, in un secondo momento, convinto di aver fatto danno, ha pensato bene di tirare in mezzo Talisa per chiedere una “carta di lavoro” per lei, un documento che possa riportarla a Roma. A mettersi in mezzo a questa questione ci hanno pensato Giulia e Gaia. Le due sono convinte che Javier non provi interesse per nessuna delle due e che stia solo giocando e questo ha fatto infuriare il ballerino che ha indossato al sua giacca facendo finta di voler lasciare la casetta. Come finirà per i ragazzi oggi pomeriggio?



