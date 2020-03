Amici 2020/ Anticipazioni puntata 26 marzo: Nicolai sul palco per…

Nuovo doppio pomeridiano per Amici 2020 che torna in onda oggi ad un passo dalla semifinale di domani sera in prima serata su Canale5. Le cose per i ragazzi non si mettono bene perché tutti, a modo loro sono in crisi, senza senza e senza ma. I ballerini si stanno preparando a quello che potrebbe essere il loro confronto finale e il duello per il circuito ballo mentre i cantanti sono pronti a scontrarsi per portare a casa la finale di questa edizione. Nicolai sarà il protagonista della puntata di oggi su Real Time con il ballerino pronto a provare le sue coreografie in attesa di salire sul palco della semifinale. Le cose per lui vanno meglio e anche l’atmosfera in casa sembra essere più distesa almeno parlando del rapporto tra i ragazzi, quello che non va bene è l’umore di tutti, tranne quello di Gaia Gozzi. La cantante è felice delle sue ultime performance e anche delle vendite del suo disco ma lo stesso non si può dire dei suoi compagni.

TUTTI IN CRISI AD UN PASSO DALLA SEMIFINALE DI AMICI 2020

Giulia Molino continua a piangere perché non si sente apprezzata da Anna Pettinelli, che sembra aver cambiato idea sul suo percorso ad Amici 2020, mentre Javier si è estraniato dal gruppo convinto che non sarà lui il vincitore e dicendosi smarrito, e Nyv? Peggio che andar di notte. La cantante ha risposto a tono alle parole di Rudy Zerbi e di Stash sulla sua timidezza e i famosi occhi chiusi e poi si è chiusa in lei stessa rifiutandosi addirittura di andare a lezione. Nyv non ha raggiunto i professori che la aspettavano in sala prove e le sue ore sono state divise tra Gaia e Giulia che hanno apprezzato. Cosa ne sarà della cantante adesso?



