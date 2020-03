Amici 2020/ Anticipazioni puntata 30 marzo: inizia la discesa verso la finale

AMICI 2020, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 MARZO

Amici 2020 torna in onda oggi pomeriggio con due nuovi pomeridiani ovvero su Real Time e poi su Canale5 con buona pace di tutti coloro che venerdì sera hanno dovuto rinunciare alla mitica Nyv. Alla fine il carattere conta e Martina ci aveva visto bene sul fatto che non è solo il talento che fa andare avanti i concorrenti in questi programmi, e alla fine ci ritroveremo con Gaia Gozzi, Giulia Molino, Javier Rojas e Nicolai a scontrarsi per la finalissima venerdì prossimo quasi come se ci fosse un circuito ballo e uno canto in cui decretare i vincitori. A chi toccherà quindi alzare la coppa quest’anno e chi rimarrà a bocca asciutta? Sicuramente nessuno visto che le due cantanti hanno già messo insieme il loro disco e un contratto discografico e i ballerini potrebbero avere un premio in denaro, almeno uno di loro, e una proposta lavorativa.

NYV TORNA IN CASETTA AD AMICI 2020

Dopo tante lacrime, i ragazzi di Amici 2020 o, meglio, i finalisti, torneranno in casetta oggi pomeriggio con la carica ricevuta in puntata, dalle emozioni, dai giudizi dei giudici e, infine, grazie alla maglia dorata. Dalle prime anticipazioni di oggi sembra che vedremo i quattro entrare in casetta felici e cantando pronti adesso ad andare dritti all’ultima puntata e alla finalissima. Nella stessa puntata in onda oggi pomeriggio vedremo Nyv di nuovo in casetta per salutare i suoi compagni, o almeno si spera, visto che Maria de Filippi ha detto ai ragazzi che gli avrebbe permesso di salutarla. Quali saranno le parole della cantante ai quattro finalisti? Lo scopriremo tra poco su Real Time.



