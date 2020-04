Amici 2020 non va in onda/ Gaia ha vinto ma la prossima edizione è a rischio!

Gaia Gozzi ha vinto Amici 2020 e sul programma è calato il silenzio, almeno per adesso. E’ stato strano dover salutare i concorrenti senza l’abbraccio di Maria de Filippi che da lontani ha dovuto guardare i suoi ragazzi senza poterli sorreggere e abbracciarli e questo ha fatto subito pensare al seguito del programma. La sanguinaria ha dovuto rinunciare alla sua versione vip già annunciata per riportare sullo schermo i suoi ex pupilli e tutto lascia pensare che anche la prossima edizione, quella che ci terrà compagnia tra il 2020 e il 2021 potrebbe essere a rischio o, comunque, slittare se la situazione non si sistemerà. In effetti l’impossibilità di stare in studio, di incontrare miglia e miglia di ragazzi ai soliti provini che riempiono le sale del programma metterà a rischio la selezione e, quindi, la partenza della nuova edizione. Dovremo attendere il prossimo anno per conoscere i nuovi talenti di Amici 2021 per via di questa emergenza che ha scosso il mondo?

AMICI 2020 NON VA IN ONDA NE’ SU REAL TIME E NE’ SU CANALE5

Sullo sfondo rimane la situazione dei ragazzi, Gaia Gozzi compresa, costretti a lasciare la casetta per rimanere chiusi in casa evitando il contatto con il pubblico impossibilitati ad incontrarli per concerto e firmacopie, questo potrebbe rovinare e fermare la loro ascesa nell’olimpo della musica? Dovremo attendere per capire come andrà a finire ma quello che è certo è che oggi su Real Time non ci sarà il daytime con Marcello Sacchetta e Lorella Boccia ma andrà in onda Cortesie per gli ospiti. Dall’altra parte, su Canale5, si lascerà più spazio a Il Segreto alla luce dell’addio di Amici 2020. Il resto lo scopriremo strada facendo?



