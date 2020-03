Amici 2020 serale 3a puntata/ Valentin cacciato, Javier si ribella: Maria De Filippi furiosa!

Amici 2020, è caos al serale: Javier vuole abbandonare, tutti contro Nicolai

Puntata che inizia inevitabilmente sottotono quella del serale di Amici 2020 in onda il 13 marzo ma che esplode sul finale. La mancanza del pubblico e, questa volta, anche degli ospiti in studio, come quelli in collegamento, si fa sentire, ma a movimentare l’intera puntata è la fortissima rivalità tra Javier e Nicolai. Quest’ultimo, in particolare, è senza filtri e le sue dichiarazioni scatenano polemiche e pareri del tutto discordanti. È però quando la giuria lo premia a discapito di Javier nell’attesa comparata che quest’ultimo dà di matto e lascia lo studio. Il gesto del ballerino – che Maria De Filippi definisce “crisi isterica” – è solo l’inizio di una catena di scontri che vede Alessandra Celentano contro la giuria di Amici, la De Filippi contro la Celentano e quest’ultima anche contro Cannito. Una parentesi che tiene incollati gli spettatori a casa e che, dopo urla e offese, si conclude col ritorno in scena di Javier che, calmato da Giuliano Peparini, torna in gara.

Maria De Filippi perde le staffe e caccia Valentin dal serale di Amici

Ma il vero colpo di scena arriva sul finale di questa particolare puntata di Amici 2020. Se Maria De Filippi è riuscita a trattenersi con Javier dopo il suo comportamento irrispettoso, non riesce a fare lo stesso quando è Valentin ad accusare lo show di spostarsi su dinamiche diverse da quelle della pura gara. L’appunto fa perdere le staffe a Maria De Filippi che finisce per cacciare il ragazzo che aveva tuttavia già manifestato la volontà di andare via proprio per il motivo prima detto. Di fronte a questa volontà, la De Filippi trova giusto evitare anche di fare la sfida finale con Jacopo e dare a quest’ultimo la vittoria diretta: “Lui ci tiene davvero e ha un comportamento sempre corretto”, fa notare al ballerino. Dunque, alla fine di una puntata non priva di colpi di scena, Maria pone la ciliegina: Valentin abbandona ed è l’eliminato della serata. Jacopo conquista la maglia e chiude la gara cantando una canzone dedicata alla sua fidanzata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA