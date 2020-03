Amici 2020 serale/ Diretta ed eliminati puntata 6 marzo: Fabrizio Moro e Mahmood ospiti

AMICI 2020: ANTICIPAZIONI, OSPITI, GIUDICI PUNTATA 6 MARZO

Si è sfiorato il rischio di dover rinunciare alla diretta per la seconda puntata di Amici 2020 ma, alla fine, la produzione ha deciso di andare in onda oggi, 5 marzo, in diretta per avvalersi del televoto ma senza pubblico come da istruzioni del Ministero della salute. La nota positiva? Questo secondo serale andrà in onda senza un competitor diretto visto che Carlo Conti non sarà su Rai1 al timone de La Corrida proprio per via dell’assenza del pubblico. Questo giocherà a favore degli ascolti tv di Canale5? Nel primo scontro Maria de Filippi ha portato a casa poco più del 19% di share mettendo in scena una lunga fila di ospiti e una serie di novità che non sono piaciute al pubblico (vedi la maglietta e la versione show), questa sera sarà diverso? Al momento non ci sono novità rilevanti sul metodo di gioco e di votazione ma quello che è certo è che qualcosa cambierà nelle esibizioni dei ragazzi.

LA COMPARATA DI BALLO AD AMICI 2020 E LE PAROLE DI JAVIER

I ballerini sono chiamati ad esibirsi su pezzi e quadri preparati anche da Giuliano Peparini e non solo. In settimana i tre hanno avuto bastone e carota in casetta in attesa del secondo serale di Amici 2020 e, in particolare, Vanessa Incontrada ha accusato Javier di essere poco passionale e troppo perfetto tecnicamente. Altra storia, invece, su Valentin che quando balla mostra il fuoco, ed è per questo che ha voluto una comparata di ballo per i tre ballerini per riuscire a far venire fuori la passione e il sangue. Inutile dire che Javier ha sofferto molto per questo paragona e si è detto un po’ sconvolto per le parole della Incontrada perché lui sa bene di averci messo l’anima nei pezzi che ha portato sul palco. Dalla sua parte si è schierata la dolce Talisa che gli è rimasta accanto questa settimana affrontando, dall’altro lato, i suoi problemi con la caviglia, problemi che hanno messo a rischio il suo serale.

LE LACRIME E I DUETTI DEI CANTANTI DI AMICI 2020

Altra storia per i cantanti di Amici 2020. Dopo l’eliminazione di Martina e Francesco, in gioco sono rimasti Nyv (che duetterà con Al Bano), Giulia (che duetterà con Loredana Bertè), Jacopo (duetterà con Fabrizio Moro) e Gaia Gozzi (che duetterà con Mahmood). Proprio questi ultimi due hanno avuto modo di piangere un po’ per via dei giudici e dei professori. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno trovato Jacopo impersonale in alcuni frangenti invitandolo a sporcarsi un po’ perché la Var lo ha salvato solo perché giudica la tecnica. Dall’altro lato invece c’è Gaia Gozzi presa di mira da Loredana Bertè che l’ha accusata di presentarsi sul palco pieno di sovrastrutture e poco vera. Proprio per questo le ha assegnato un suo brano invitandola a non cambiare né musica e né parole e questo l’ha messa in crisi fino alle lacrime. Infine, si tornerà a cantare e ballare con Al Bano e Romina Power per il mini torneo Amici Prof che nella prima puntata ha segnato la vittoria di Timor Steffens che ha regalato una cena speciale alla dolce Talisa.



