Amici 2020 Serale, semifinale/ Diretta, eliminati e finalisti: Nicolai e Giulia a rischio?

ANTICIPAZIONI AMICI 2020 SERALE PUNTATA 27 MARZO

Venerdì 27 marzo, in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce il penultimo appuntamento con il serale di Amici 2020. Dallo studio di Cinecittà, senza pubblico per l’emergenza coronavirus, davanti ai giudici esterni e ai professori, Gaia Gozzi, Javier, Nicolai, Nyv e Giulia Molino si sfideranno per conquistare la finalissima di venerdì 3 aprile. Dopo mesi di lezioni e di sfide, per i concorrenti del serale di Amici 2020 è arrivato il momento di fare un ultimo sforzo per strappare il biglietto per l’ultima puntata. A giudicare le loro esibizioni in studio, oltre ai professori, ci saranno anche Vanessa Incontrada e Gabry Ponte, ma chi sarà il terzo giudice esterno dopo Christian De Sica e Alessia Marcuzzi? Lo scopriremo questa sera.

JAVIER IN CRISI, NICOLAI VINCE LA CATEGORIA BALLO?

Javier e Nicolai sono gli ultimi ballerini presenti nel serale di Amici 2020. I due danzatori, oltre a contendersi la finalissima, si sfideranno per vincere la categoria ballo. A poche ore dalla semifinale, Javier è andato in crisi ammettendo di non reggere più la convivenza con Nicolai che, invece, è riuscito ad integrarsi con i compagni. Isolato, nervoso e in ansia per la semifinale, Javier ha ammesso di restare nella scuola solo per poter vincere. Tra Javier e Nicolai, dunque, chi sarà il vincitore della categoria danza del serale di Amici 2020? Il pubblico è schierato quasi totalmente con Javier, ma non è escluso che a spuntarla sia proprio Javier nonostante la crisi che lo ha travolto a poche ore da una puntata così importante.

CHI SARA’ ELIMINATO DA AMICI?

Solo quattro posti disponibili per la finalissima del serale di Amici 2020 al termine della quale sarà decretato il vincitore assoluto della 19esima edizione del talent show di Maria De Filippi. Tra Giulia Molino, Gaia Gozzi, Nyv, Javier e Nicolai, chi rischia di essere eliminato ad un passo dalla finale? Secondo i fans, a rischiare l’eliminazione potrebbero essere Nicolai e Giulia. Sia il ballerino che la cantante, però, sono apparsi abbastanza tranquilli. La Molino, in particolare, dopo un duro sfogo nei confronti di Anna Pettinelli che ha criticato le sue ultime esibizioni, confrontandosi con il suo vocal coach, ha dichiarato di essere positiva e di sentire molto nelle sue corde tutti i brani che le sono stati assegnati avendo, però, una preferenza per “Eppure mi hai cambiato la vita” di Fabrizio Moro.

AMICI 2020: COME SI VOTA?

I fans di Amici 2020 serale possono ancora votare il loro allievo preferito che potrà così avere la possibilità di provare a portare a casa la prima maglia della finale. “Il televoto è ufficialmente aperto! Da oggi fino a venerdì 27 marzo potete votare il vostro preferito per consentirgli di provare a guadagnarsi fin da subito la maglia della finale di #Amici19! Potete votare inviando un sms al 477.000.1 con il codice o il nome dell’allievo. Tutte le info su www.mediasetplay.it/amici o alla pag. 845 di mediavideo”. Tra i cinque semifinalisti, la preferita del pubblico potrebbe essere Gaia Gozzi che potrebbe così strappare l’accesso alla finale. L’ex X Factor, dunque, sarà la prima finalista del serale di Amici 2020?



© RIPRODUZIONE RISERVATA