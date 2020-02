Amici 2020 Serale/ Troppo show e poco talent, il pubblico si divide e gli ascolti…

IL PRIMO SERALE DI AMICI 2020 DELUDE? GLI ASCOLTI TV…

Il serale di Amici 2020 ha debuttato ieri sera su Canale5 lasciando largo spazio allo show (con più ospiti che ragazzi in gara) e poco al talent che ha sofferto finendo in secondo pianto così come i ragazzi prima ombra degli ospiti e poi costretti ad uscire a colpi di eliminazioni già annunciate. Sicuramente il fatto che la trasmissione sia in diretta non ha aiutato da una parte ma potrà spingere Maria de Filippi ad aggiustare il tiro nelle prossime settimane, poche, per riportare tutto ad un livello accettabile senza rovinare il lavoro fatto fino a questo momento. Il pubblico si è diviso sul primo serale di Amici 2020 anche se gli ascolti sono stati comunque buoni se teniamo conto di una serata così impegnativa come il venerdì in cui Carlo Conti da sempre la fa da padrone contro tutto e tutti. Alla fine gli ascolti si sono divisi equamente tra Rai1 e Canale5, seppur con qualche differenza in numero degli spettatori, ed entrambe hanno portato a casa uno share tra il 19 e il 20%.

LE CHICCHE DEL SERALE OGGI POMERIGGIO SU CANALE5

Gli eliminati del primo serale di Amici 2020, già annunciati da giorni, sono stati Martina e Francesco, mentre gli altri si sono dati da fare tra i quadri di Giuliano Peparaini, inediti e cover, che hanno messo in risalto, più o meno, le loro doti. Resta il fatto che Jacopo e Gaia sono quelli preferiti dal pubblico e anche dai discografici (visto che in tre hanno chiesto di loro) e questo li da per protagonisti del serale almeno per un po’. Chi si è perso qualcosa ieri sera potrà regalarsi qualche piccola chicca oggi pomeriggio con il pomeridiano del sabato che si accorcia un po’ e che sarà dedicato proprio al primo serale di ieri. La corsa per il secondo serale inizierà da lunedì quando ritroveremo i ragazzi in casetta pronti a preparare pezzi e coreografie per il nuovo serale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA