Amici 2020, Timor Steffens attacca Nicolai/ “Arrogante, non sei Baryšnikov!”

Scoppia la lite all’inizio del secondo serale di Amici 19 tra Nicolai e Timor Steffens quando quest’ultimo svela la punizione scelta per i suoi ritardi. A Nicolai viene impedito di gareggiare per conquistare la maglia della seconda puntata in tutti e due i gironi della puntata. Dunque il ballerino finisce dritto in eliminazione. Nicolai però non è affatto d’accordo e lo dice: “Non è giusta questa decisione. Io se faccio tardi poi quando vado in sala lavoro più di tutti gli altri!” Le parole del ballerino scatenano la piccata reazione di Timor: “Penso che tu sia molto arrogante, pensi che dentro di te pensi di essere Baryšnikov ma non lo sei. – e continua – E anche se lo fossi ti alzeresti per fare lezione ogni mattina ma non sei al suo livello! Quindi calmati, siediti, fai lezione e non fare l’arrogante!”

Nicolai risponde a Timor: “Devo difendermi da persone come te!”

Ma l’atmosfera continua a surriscaldarsi. Nicolai non arretra di fronte alle parole di Timor ma, anzi, continua con maggiore forza: “Io ho bisogno di difendermi da gente come lei. Che è ingiusta! Non è una punizione togliermi la possibilità di ballare, questo è essere una mala persona secondo me.” Timor è basito: “Io cattivo? Le tue azioni parlano più delle tue parole. Tu dai tutto per scontato, ma devono esserci delle conseguenze per le tue azioni”. Ma Nicolai continua “Io sono umile nella sala ma poi devo difendere cosa sono!” Parole che alla fine non cambiano la decisione di T5imor: la punizione rimane la medesima.

